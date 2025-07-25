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北市公園違規騎YouBike取消勸導機制 議員：難以開罰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
公園騎自行車險象環生，但開罰不易。圖／議員汪志冰辦公室提供
公園騎自行車險象環生，但開罰不易。圖／議員汪志冰辦公室提供

北市共有404處公園設有YouBike租借站共1.1萬輛車，議員指出，近4年來累計發生194件違規在公園內騎車勸導案，也造成了4名民眾受傷，但裁罰案件僅只有1件，因個資取得不易，難以裁罰。北市公園處表示，將透過交通局取得個資開罰。

汪志冰指出，YouBike車輛數與勸導件數相較，黑數一定相當可觀，雖然有駐警和區公所人員巡查，但因個資取得不易，造成公園處無法依法裁罰，應落實違規記點及依法裁罰，建立騎士正確騎乘觀念，保障民眾生命安全。

有民眾指出，北投區文化公園經常有Youbike騎士違規穿越公園險象環生，因公園周邊設有YouBike租借站，民眾常貪圖方便，直接騎乘穿越公園，而且速度都不慢，因為公園裡有不少坐輪椅的老人家，出入口提供無障礙通行，無法加設欄杆阻擋自行車進入。

汪志冰表示，雖然公園處有92名駐警，每日最少巡邏轄內公園、綠地及廣場一次，加上鄰里公園部分區公所會指派員工或里幹事，每周定期巡查1至5次，維護公園管理及秩序，但縱使發現有騎乘公園違規事項，因無裁罰權，但民眾不願提供身分資料，取締違規困難重重。

北市公園處表示，依台北市公園管理自治條例規定，在公園內規畫指定自行車道範圍，允許騎乘自行車，其餘未指定自行車道範圍，若騎自行車則可處行為人2000元以上1萬元以下罰款。公園處會加強把告示牌設置在明顯處，並針對熱區加強巡邏，呼籲在公園內非指定範圍，自行車應採牽行方式，以避免影響其他公園使用人。

由於已經修法取消勸導機制，公園處指出，若發現有在市區公園內違規騎行YouBike行為，會將依照交通局提供表格填寫，後移送交通局處理，等取得違規人的個資，再行開罰。

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