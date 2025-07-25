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一個不小心！倒垃圾誤將「17萬現金」直送焚化爐 北投警協助尋回
臺北市政府警察局北投分局石牌派出所日前接獲報案，稱遺失一只皮包且內有現金新臺幣17萬元，所幸經員警即時通報聯繫環保局及努力不懈地在垃圾堆中翻找，最終順利尋回皮包，避免財物遭毀損，深獲民眾感謝及讚賞警方熱心積極。
北投分局石牌派出所警員於日前20時許接獲報案，稱裝有現金新臺幣17萬元的皮包遺失，警方獲報後高度重視，報案人阿德(化名，52歲)心急如焚表示，大約10分鐘前倒完垃圾發現皮包不見，皮包內裝有現金約17萬元，這筆款項為借款，即將清償，猜測倒垃圾時不慎將皮包連同垃圾袋丟入垃圾車，警員廖奕翔迅速調閱監視器畫面，確認阿德的皮包已被誤投進垃圾車收運，考量事態緊急，警員劉子豪第一時間通報環保局，協助攔截該批垃圾進入焚化程序，隨後追蹤垃圾車車號並聯繫焚化爐人員，先將垃圾傾倒作業暫停，再踏入垃圾堆中逐一翻找，終於在堆積如山的垃圾中尋回失主的皮包，皮包內的17萬現金與手機均完好無損，失主阿德始放下心中大石，頻頻向警方表達感謝之意。
北投分局呼籲，外出倒垃圾時應注意手邊個人物品隨身攜帶並妥善保管，如發生遺失或緊急狀況，可逕向附近轄區派出所尋求警方協助，警方將第一時間及時處理，以保護社會安全、促進人民福利。
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