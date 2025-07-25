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東洋小異國 中山「條通祭・夏」帶動夜經濟
台北市中山區是知名日式酒吧，8月份推出「2025條通祭・夏」活動，串接47間酒吧、8家餐廳，更舉辦「沈浸條通」文化講座外，北市副市長林奕華今出席記者會表示，店家們到商圈再擴大到周遭旅宿的點線面，帶動起中山夜經濟。
活動主辦方王凱立表示，條通祭不僅是單純的酒精路跑或音樂祭活動，而是以公共服務為志業的在地品牌，條通祭的背後肩負了許多在地店家從極盛到衰退，迄今仍在為台北市的經濟、產業、觀光努力的精神。
「2025條通祭・夏」除了串聯47間酒吧、8家餐廳，還有「沈浸條通」文化講座外，更加碼在8月22日舉辦「條音派對」，在林森公園設置50攤以上文創美食市集，購票者得以近距離看到知名樂團怕胖團、南西肯恩、VH、好樂團等演出，無限暢飲的調飲杯交錯中，點燃城市節奏。
林奕華說，今年擴大規模之外，更加入豐富多元內容，像是中山區維持日本京都棋盤式的街廓設計，富有東洋小異國美名的文化講座，從商家們的點，到商圈串起的線，再結合周遭旅宿業的面擴大也帶動經濟，成為北市特色且不同的風貌。
主辦單位指出，條音派對及微醺散步購票者於現場報到時都能拿到精美物資包，包含保駕護航、促進代謝的枳椇子丁香錠，也有提供現場超過百顆行動電源免費租借一小時等優惠。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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