快訊

桃機驚現「飛機頭對頭」對峙畫面曝光 香港航空班機疑轉錯方向

花45元買吐司中200萬！全聯開出統一發票特獎 幸運門市曝光

泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛 緊張局勢為何再度擴大？

聽新聞
0:00 / 0:00

東洋小異國 中山「條通祭・夏」帶動夜經濟

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市副市長林奕華（左3）表示，店家們到商圈再擴大到周遭旅宿的點線面，帶動起中山夜經濟。記者邱書昱／攝影
北市副市長林奕華（左3）表示，店家們到商圈再擴大到周遭旅宿的點線面，帶動起中山夜經濟。記者邱書昱／攝影

北市中山區是知名日式酒吧，8月份推出「2025條通祭・夏」活動，串接47間酒吧、8家餐廳，更舉辦「沈浸條通」文化講座外，北市副市長林奕華今出席記者會表示，店家們到商圈再擴大到周遭旅宿的點線面，帶動起中山夜經濟。

活動主辦方王凱立表示，條通祭不僅是單純的酒精路跑或音樂祭活動，而是以公共服務為志業的在地品牌，條通祭的背後肩負了許多在地店家從極盛到衰退，迄今仍在為台北市的經濟、產業、觀光努力的精神。

「2025條通祭・夏」除了串聯47間酒吧、8家餐廳，還有「沈浸條通」文化講座外，更加碼在8月22日舉辦「條音派對」，在林森公園設置50攤以上文創美食市集，購票者得以近距離看到知名樂團怕胖團、南西肯恩、VH、好樂團等演出，無限暢飲的調飲杯交錯中，點燃城市節奏。

林奕華說，今年擴大規模之外，更加入豐富多元內容，像是中山區維持日本京都棋盤式的街廓設計，富有東洋小異國美名的文化講座，從商家們的點，到商圈串起的線，再結合周遭旅宿業的面擴大也帶動經濟，成為北市特色且不同的風貌。

主辦單位指出，條音派對及微醺散步購票者於現場報到時都能拿到精美物資包，包含保駕護航、促進代謝的枳椇子丁香錠，也有提供現場超過百顆行動電源免費租借一小時等優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市 餐廳

延伸閱讀

萬華、城中商圈廊帶 100場主題遊程免費參加

逛艋舺不只龍山寺 100場免費「巷仔內」導覽認識萬華

兩岸技能賽上海登場 北市副市長林奕華低調到場觀摩

獨／雙城論壇因大罷免卡關？雙方官員下周有望首度碰面

相關新聞

一個不小心！倒垃圾誤將「17萬現金」直送焚化爐 北投警協助尋回

臺北市政府警察局北投分局石牌派出所日前接獲報案，稱遺失一只皮包且內有現金新臺幣17萬元，所幸經員警即時通報聯繫環保局及努力不懈地在垃圾堆中翻找，最終順利尋回皮包...

新北紀錄片獎15周年 侯友宜：帶本土作品走向世界

新北市紀錄片獎15週年系列活動島嶼視線影展，今天由「造山者－世紀的賭注」開幕片替影展揭開序幕。新北市新聞局本次選映29部...

北市公園違規騎YouBike取消勸導機制 議員：難以開罰

北市共有404處公園設有YouBike租借站共1.1萬輛車，議員指出，近4年來累計發生194件違規在公園內騎車勸導案，也...

東洋小異國 中山「條通祭・夏」帶動夜經濟

台北市中山區是知名日式酒吧，8月份推出「2025條通祭・夏」活動，串接47間酒吧、8家餐廳，更舉辦「沈浸條通」文化講座外...

新北好孕補助三連發上路 民代籲擴大適用對象

新北女性第一胎生育年齡32.39歲，高於全國平均的31.65歲，新北今年7月起推「好孕補助三連發」，包括加碼醫療性凍卵補...

2025新北聯合婚禮報名 劉和然宣布新人可抽海外蜜月等大獎

新北市副市長劉和然今天主持2025新北市聯合婚禮，本次活動將在10月19日登場，即日起開放百對新人報名，正取者即可獲得珍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。