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新北好孕補助三連發上路 民代籲擴大適用對象

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
國內外調查顯示，一般凍卵使用率很低，根據台大調查，使用率不到1成，新北市衛生局說，推出解凍卵補助3萬元，希望補助真正想生育的人。本報資料照片
國內外調查顯示，一般凍卵使用率很低，根據台大調查，使用率不到1成，新北市衛生局說，推出解凍卵補助3萬元，希望補助真正想生育的人。本報資料照片

新北女性第一胎生育年齡32.39歲，高於全國平均的31.65歲，新北今年7月起推「好孕補助三連發」，包括加碼醫療性凍卵補助至全國最高7萬元，新增醫療性凍精補助8000元、全國首創解凍卵補助3萬元。上路快1個月，醫療性凍卵申請有2例，另2項還沒人使用。民代認為，知道這項資源的人還不多，要強化宣傳，也建議凍卵補助對象別侷限醫療性，才能讓更多人受惠。

新北市衛生局表示，新北推出解凍卵補助，對象就是社會性凍卵者，目前國內外調查顯示，一般凍卵使用率很低，根據台大調查，只有8.4%，新北市推出解凍卵補助，希望補助真正想生育的人。

為協助因癌症或因治療影響生育能力的女性，醫療性凍卵補助金額從原本3萬元提高至7萬元，包含6萬元凍卵費用、1萬元保存費，有助於罹癌女性保留生育機會，增加未來生子的選擇權。目前有2案申請醫療性凍卵補助，是否能獲補助到最高7萬元仍在審核。

另，生育補助首度納入男性，針對有醫療需求（例如癌症治療）的男性，推出醫療性凍精補助8000元，幫助保存精子、留住生育機會。

除補助外，新北市民只要符合「已婚、尚未生育第一胎、配偶一方設籍新北」的條件，可免費接受1次婚後孕前健康檢查，內容涵蓋AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢測，評估生育能力。

亞東醫院生殖醫學科主任盧信芬說，女性生育能力在35歲以後走下坡，凍卵最佳時機是30歲前，市面上凍卵行情11至13萬，新北補助醫療性凍卵7萬元，應該能讓有需要的對象有感。新北推解凍卵補助3萬這一項是全國獨有的福利，解凍卵療程大約5萬元，補助3萬不無小補。

盧信芬坦言，政府有許多催生、補助生育的美意，但效果恐怕有限，原因在於想生的意願還是低，生養孩子經濟負擔是一大壓力，建議政府要把補助教養的資源拉長，才能真正減輕養育兒女的負荷。

新北市議員張嘉玲曾經歷艱辛的求子過程，她說，36歲婚後開始拚生育，求助生殖醫學努力了3、4年，過程身心俱疲，最後仍落空，求子計畫已經放下，更專注在公眾領域事務。

張嘉玲說，目前新北的補助是針對醫療性凍卵，建議適用對象應該放寬，照顧到廣大中產階級，可以設收入門檻或每年預算總額，給有意願生育的對象多些支持性補助。

市議員劉美芳說，少子化是國安問題，中央應該要更重視，給地方多些資源去執行政策，認同新北衛生局從醫療性凍卵補助起步，下一步可以納入社會性凍卵，讓更多人受惠。

亞東醫院生殖醫學科主任盧信芬說，女性生育能力在35歲以後走下坡，凍卵最佳時機是30歲前。圖／亞東醫院提供
亞東醫院生殖醫學科主任盧信芬說，女性生育能力在35歲以後走下坡，凍卵最佳時機是30歲前。圖／亞東醫院提供

凍卵 生育補助

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