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2025新北聯合婚禮報名 劉和然宣布新人可抽海外蜜月等大獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民政局補充，每對正取新人可獲得知名品牌水晶珍珠項鍊、成家家電、蜜月飯店住宿券、幸福陶瓷碗筷組、蜂蜜禮盒等精緻紀念禮。記者李定宇／攝影
民政局補充，每對正取新人可獲得知名品牌水晶珍珠項鍊、成家家電、蜜月飯店住宿券、幸福陶瓷碗筷組、蜂蜜禮盒等精緻紀念禮。記者李定宇／攝影

新北市副市長劉和然今天主持2025新北市聯合婚禮，本次活動將在10月19日登場，即日起開放百對新人報名，正取者即可獲得珍珠項鍊、家電等市價破萬元的限量豐富好禮，還有機會抽中雙人海外蜜月、APPLE WATCH情人對錶等多項大獎，編織屬於自己的浪漫回憶。

劉和然表示，今年聯合婚禮的主題是以「珍愛永恆、幸福相隨」為主軸，10月19日的這天，在市府六樓大禮堂邀請100對新人穿上夢幻婚紗、步入人生的重要時刻，市府這次更是精心安排，將活動會場布置成為溫馨浪漫的歡宴場景，為新人量身打造屬於自己獨一無二的幸福儀式。

劉和然提到，要特別感謝今年度的宣傳大使嘉驛與汝欣，這對從新北市單身聯誼活動認識、最終攜手走入婚姻的新人，親臨分享他們的喜悅與愛情故事，讓活動更具意義。他也強調，新北市積極營造友善婚育環境，除持續舉辦主題式婚禮與單身聯誼，今年起更調高生育獎勵金，第1名3萬元、第2名4萬元、第3名起5萬元，鼓勵新人樂婚、願生、能養，實現安、居、樂、業的幸福城市。

民政局補充，每對正取新人可獲得知名品牌水晶珍珠項鍊、成家家電、蜜月飯店住宿券、幸福陶瓷碗筷組、蜂蜜禮盒等精緻紀念禮。於婚禮當日還可參加總市值逾70萬元的幸福抽獎禮，獎項包括雙人海外蜜月旅遊3組、滾筒洗衣機、APPLE WATCH情人對錶、Dyson吸塵器、掃地機器人等50項大獎，中獎率高達五成！

設籍新北市的備取新人，也有機會於活動後抽中新人好禮、Mega50景觀餐廳現金抵用券、星巴克咖啡兌換券，為新人送上祝福。另外參與新人於婚後一年內懷孕，還可獲贈好孕彌月禮盒、加碼寶寶見面禮及初生衣DIY體驗券，讓準爸媽親手為寶寶打造第一件衣服。民眾即日起可上新北市民政局官網查詢。

劉和然（中）表示，今年聯合婚禮的主題是以珍愛永恆、幸福相隨為主軸，10月19日的這天，在市府六樓大禮堂邀請100對新人穿上夢幻婚紗、步入人生的重要時刻。記者李定宇／攝影
劉和然（中）表示，今年聯合婚禮的主題是以珍愛永恆、幸福相隨為主軸，10月19日的這天，在市府六樓大禮堂邀請100對新人穿上夢幻婚紗、步入人生的重要時刻。記者李定宇／攝影

新人 劉和然 單身聯誼活動

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