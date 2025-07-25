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三重環河陸橋整修啟用 新增電梯、無障礙坡道

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重區環河陸橋全新整修，新北市長侯友宜今天出席啟用。記者葉德正／攝影
三重區環河陸橋全新整修，新北市長侯友宜今天出席啟用。記者葉德正／攝影

新北不少河濱地區是不少民眾重要休閒場所，新北市高灘處將三重區環河陸橋，新增水岸電梯及無障礙牽引道，盼三重仁義重畫區周邊民眾通往河濱公園更便利，新北市長侯友宜今天出席啟用儀式指出，這是市府第15座水岸電梯，鼓勵市民可多利用水岸電梯進到河濱公園，市府也將全力打造新北成為一個友善無障礙的城市。

侯友宜致詞時表示，新北市共有1382公頃河濱公園，不論是淡水河、新店溪、大漢溪、基隆河或是二重疏洪道，都擁有廣大綠地空間，是城市之肺，越來越多民眾選擇到河濱公園從事休閒活動，不過河濱公園與市區間存在高聳堤防，市府近年陸續建置水岸電梯，努力打造優質且無障礙河濱公園。

高灘處長黃裕斌說，本次優化工程透過整修既有環河陸橋，重新施作陸橋外包板，市區側新增的無障礙電梯設備，電梯結構採用鋼構搭建，外附鋁包板結合強化膠合玻璃選用茶色玻璃，兼具梯間降溫並保留適度採光，打造安全又美觀的電梯設備。

另將既有老舊混凝土樓梯改為輕量鋼構樓梯，降低樓梯在人行道上的壓迫感，踏階比例更加舒適及方便行走；河濱側則增設越堤坡道，整體斜率以1:12之比例設計，以符合無障礙通行需求，可大幅增加堤內外無障礙通行便利性。

水利局說，市府近年致力於創造及改善河濱公園成為友善環境，並提升民眾進入河濱的舒適度及便利性，大幅增加動線安全性，不管是對騎乘或散步民眾都將更加安全及友善。現在環河陸橋水岸電梯已開放，喜愛散步及騎乘自行車的民眾可以多加利用，與家人來體驗單車休憩與欣賞河濱景色。

三重區環河陸橋全新整修，新北市長侯友宜今天出席啟用。記者葉德正／攝影
三重區環河陸橋全新整修，新北市長侯友宜今天出席啟用。記者葉德正／攝影
三重區環河陸橋全新整修，並增設水岸電梯及無障礙牽引道。記者葉德正／攝影
三重區環河陸橋全新整修，並增設水岸電梯及無障礙牽引道。記者葉德正／攝影

電梯 三重

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