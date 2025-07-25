家具公司無預警停業 北市接17件消費申訴

知名家具公司「GAGU北歐家具工廠」無預警停業，北市法務局昨天指出，接獲17件消費申訴爭議逾90萬元，但消保官前天稽查公司及門市都未營業，商業處將函請業者及負責人儘速配合行政調查。

有員工本月22日上網發文指出，收到邱姓負責人訊息指稱公司因短期資金困難將停業3個月，有消費者打電話，都無法聯繫業者，疑似無預警倒閉。

法務局指出，消保官前天已會同商業處派員兵分二路稽查總公司及台北中山分公司，總公司登記地址現場查無營業情形，該址現由全聯福利中心承租；台北中山分公司經稽查人員按門鈴亦無人應答。

根據統計，申訴內容多為訂購家具、沙發或床墊等商品未到貨，皆已支付定金或已付清全款，要求業者盡速出貨或退款，商業處後續將函請業者及負責人儘速到市府說明及配合行政調查，釐清案情。

消保官提醒，以現金或匯款付款，可向法院聲請核發支付命令請求退還；若刷卡付款，可洽發卡銀行申請爭議款。