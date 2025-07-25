聽新聞
0:00 / 0:00

因應颱風帶來豪雨 翡翠水庫透過AI蓄洪防災不洩洪

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
颱風范斯高漸接近台灣，翡翠水庫控留25%庫容，足以攔蓄新店溪上游雨水超過9500萬噸。圖／翡翠水庫管理局提供
颱風范斯高漸接近台灣，翡翠水庫控留25%庫容，足以攔蓄新店溪上游雨水超過9500萬噸。圖／翡翠水庫管理局提供

颱風范斯高漸接近台灣，翡翠水庫集水區達303平方公里，相當台北市面積1.1倍大，因應颱風帶來豪雨，翡翠水庫管理局表示，翡翠水庫控留25%庫容，足以攔蓄新店溪上游雨水超過9500萬噸，相當可以攔下350毫米大豪雨「不洩洪」。

「翡翠水庫AI降雨逕流模式2.0」今年啟動，結合AI科技，提升水庫集水區降雨，及洪峰入流時間推估的精準度，強化蓄洪防災能力。

翡管局表示，汛期颱風豪雨期間，翡翠水庫就如同大台北盆地上游的「超大型滯洪池」，可以發揮「蓄洪防災」功能。

根據目前氣象預估降雨資料，翡翠水庫預留庫容，可以攔蓄北勢溪洪水「不會洩洪」，減少下游新店溪洪水。

局長林裕益說，台灣7月至10月是生成颱風的旺季，從前年起，翡翠水庫調控水位，參據集水區歷年每月平均降雨量，7至10月間，控留庫容20%到30%，颱風豪雨來時發揮「滯洪防災」功效。

例如，前兩年水庫歷經海葵、小犬、康芮、山陀兒及凱米等5場颱風，事前均控留至少20%庫容，颱風豪雨來時「不洩洪」，洪峰流量平均削減92%，總計攔蓄水量達2億2600萬噸。

翡管局說，水庫「蓄洪防災」，將可能導致下游水患的「洪水」攔蓄下來，等待颱風豪雨過後，水庫水位迅速回升，補給水庫蓄水量，轉供「民生用水」及「水力發電」使用。

延伸閱讀

大罷免投票日要帶傘！范斯高近台 氣象署示警：這地周六雨勢大

范斯高颱風恐帶來強風大雨 新北市府籲避免前往山區及水域活動

颱風最怕家電壞光光！達人提醒「這4類電器」插頭記得拔

3颱共存！第9號颱風柯羅莎生成 最新路徑、對台影響出爐

相關新聞

信義區規畫新空橋 串連市府、捷運站

北市信義商圈南山A21大樓連接北市府的空橋新建工程昨送都審會審議，工程將設風雨走廊連接市府南門、電梯等無障礙設施，全案修...

三重果菜市場遷移蘆洲 地方反彈聲浪升高

新北市蘆洲南北側專案中，三重果菜批發市場遷移讓蘆洲的抗議聲浪愈演愈烈，農業局預計29日開銀河灣計畫說明會，多名議員和里長...

因應颱風帶來豪雨 翡翠水庫透過AI蓄洪防災不洩洪

颱風范斯高漸接近台灣，翡翠水庫集水區達303平方公里，相當台北市面積1.1倍大，因應颱風帶來豪雨，翡翠水庫管理局表示，翡...

大稻埕夏日節8月6日登場 送月老加持平安符

大稻埕夏日節8月6日登場，活動亮點有「月老加持日」，每周四（8月7日、14日、21日、28日）持商圈消費滿200元單據至...

家具公司無預警停業 北市接17件消費申訴

知名家具公司「GAGU北歐家具工廠」無預警停業，北市法務局昨天指出，接獲17件消費申訴爭議逾90萬元，但消保官前天稽查公...

世大運陸搶選手賀電 他秀在國際城市拿國旗照抗議到底

台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世大運拿下銀牌，但奪牌後遭大陸代表打算搶奪選手的教育部長賀電，與台媒口角。民眾黨北市議員陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。