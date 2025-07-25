因應颱風帶來豪雨 翡翠水庫透過AI蓄洪防災不洩洪

颱風范斯高漸接近台灣，翡翠水庫集水區達303平方公里，相當台北市面積1.1倍大，因應颱風帶來豪雨，翡翠水庫管理局表示，翡翠水庫控留25%庫容，足以攔蓄新店溪上游雨水超過9500萬噸，相當可以攔下350毫米大豪雨「不洩洪」。

「翡翠水庫AI降雨逕流模式2.0」今年啟動，結合AI科技，提升水庫集水區降雨，及洪峰入流時間推估的精準度，強化蓄洪防災能力。

翡管局表示，汛期颱風豪雨期間，翡翠水庫就如同大台北盆地上游的「超大型滯洪池」，可以發揮「蓄洪防災」功能。

根據目前氣象預估降雨資料，翡翠水庫預留庫容，可以攔蓄北勢溪洪水「不會洩洪」，減少下游新店溪洪水。

局長林裕益說，台灣7月至10月是生成颱風的旺季，從前年起，翡翠水庫調控水位，參據集水區歷年每月平均降雨量，7至10月間，控留庫容20%到30%，颱風豪雨來時發揮「滯洪防災」功效。

例如，前兩年水庫歷經海葵、小犬、康芮、山陀兒及凱米等5場颱風，事前均控留至少20%庫容，颱風豪雨來時「不洩洪」，洪峰流量平均削減92%，總計攔蓄水量達2億2600萬噸。

翡管局說，水庫「蓄洪防災」，將可能導致下游水患的「洪水」攔蓄下來，等待颱風豪雨過後，水庫水位迅速回升，補給水庫蓄水量，轉供「民生用水」及「水力發電」使用。