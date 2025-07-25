信義區規畫新空橋 串連市府、捷運站

北市信義商圈南山A21大樓連接北市府的空橋新建工程昨送都審會審議，工程將設風雨走廊連接市府南門、電梯等無障礙設施，全案修正後通過。未來信義商圈多一條空橋，從南山大樓處串連其他空橋系統，可一路連結到捷運市府站或台北101站。

南山人壽取得前世貿三館設定地上權契約，將在原址興建商辦大樓A21，預計2028年取得使用執照，因應信義區都市計畫規範，南山須蓋一座空橋連結北市市政大樓，提供良好步行環境。

北市都審會昨二度審議，待修正部分包含申設單位雖已調整空橋與風雨走廊位置，但量體仍鄰近市府，還有空橋、風雨走廊、市政大樓三者銜接的收排水細節及高程等處理。

申設單位回應，依都發局建議，可把無障礙電梯跟樓梯整併再往南移到開放空間，以利行人通行；至於排水設計，每個地方有做細部處理；道路部分，已套繪過交通局提供的路型圖，並未落在拓寬範圍內。

都審會副主委劉美秀憂心，市政大樓平日晚間7點關門，且市政大樓南門假日也關閉，空橋使用率恐低。公管中心回應，目前研擬方向是空橋完成後，假日開放，藉由市政大樓南北軸連接到捷運站。

委員表示，南山A21這座空橋連接市府的必要性，因為兩側人行道的距離不遠；但都市計畫要求要有一條人行空橋，目前設計的建築量體從南山一路多段緩降至市府，建議申設單位留意雨水處理。

都審會主委簡瑟芳裁示，同意垂直動線等設施物盡量往南側的道路移動，增加出入口廣場通透性，其他如排水收編等，依照委員意見修正。