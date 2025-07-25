三重果菜市場遷移蘆洲 地方反彈聲浪升高

新北市蘆洲南北側專案中，三重果菜批發市場遷移讓蘆洲的抗議聲浪愈演愈烈，農業局預計29日開銀河灣計畫說明會，多名議員和里長聯名懸掛反對布條抗議，憂心衝擊交通和環境，要求維持原址重建。市府表示，交通配套規畫菜車從專用閘道進出市場，不經過市區影響交通。

蘆洲水河里長蘇雅祺說，水河里獲得里環境認證五星級的地區，希望守護這片環境的生態，反對三重果菜市場遷來。蘆洲民眾指出，過去他從未去聽過相關說明，目前各方意見多，期待說明會能說清楚，要多辦幾場讓大家選擇時間去參加。

民進黨市議員李倩萍說，三重果菜市場擬遷至蘆洲銀河灣計畫內，民怨四起後才臨時要開說明會，若大型運菜卡車將橫行於蘆洲重要道路，將衝擊交通及蘆洲人安全。

李倩萍說，現址周圍市民與三重果菜市場生活文化結合早就行之有年，市場大多數批發商行等也不願搬遷，市府何苦推翻已審定的舊案而捨近求遠。

民進黨議員陳啟能說，強遷不僅影響三重果菜市場原址更新案，更影響蘆洲銀河灣計畫的進度，讓三重與蘆洲產生區域矛盾。

國民黨市議員黃桂蘭則表示，任何地方重要建設，都一定要跟民眾溝通，市府應該持續溝通。無黨籍市議員李翁月娥也在社群發起反對強遷至蘆洲，她認為，蘆洲南北側延宕，導致相關的蘆社大橋、萬坪醫院也停擺，應該專案優先處理，不能再等。

農業局表示，蘆洲銀河灣計畫經市府審慎評估，目前基地旁是河堤、捷運機場及抽水站，對民眾生活影響小，並有1.98公頃批發市場用地，將來可連接環堤大道可快速進出。將有專用閘道進出市場，大貨車統一管制由東側進出，連結環堤大道進出國道，不會經過市區影響交通。