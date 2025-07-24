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世大運陸搶選手賀電 他秀在國際城市拿國旗照抗議到底
台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世大運拿下銀牌，但奪牌後遭大陸代表打算搶奪選手的教育部長賀電，與台媒口角。民眾黨北市議員陳宥丞也譴責「不接受野蠻霸凌」。並秀出他在韓國巨蛋WBC經典賽拿台灣國旗、為台灣棒球隊加油的照片，轟「我們抗議到底！」
陳宥丞說，你們越搶奪，台灣不分藍綠白，會繼續努力讓這面國旗在世界飄揚。
「尊重奧會模式，不接受野蠻霸凌」，陳宥丞說，礙於國際情勢，大部分台灣人民能理解台灣優秀運動員，在世界舞台依據「洛桑協議」使用「奧會模式」，為中華民國發光發熱，但沒有人會接受搶國旗、賀電的離譜行徑。
陳說，德國萊茵魯爾世界大學運動會，跆拳道頒獎典禮後，體育署人員頒發賀電地點是在「混採區至選手返回休息區通道間」，中國代表團竟然還搶奪部長賀電和要求撤下國旗，退一萬步說，若認為台灣違反上述規定，大可以依照大會流程檢舉申訴，但直接搶旗和賀電，如此霸道及粗魯，沒有一個台灣人能接受。
「搶都搶了，我們抗議到底！」陳宥丞也秀出他在韓國巨蛋WBC經典賽時，拿台灣國旗為台灣棒球隊加油的照片，現場廣播還多次使用대만(dae-man台灣閩南語)；還有紐約時代廣場看到大大的Taiwan；更跟日本前首相國旗跟日本國旗合照的照片。
陳說，若大陸官方沒有能力克制行為、展現善意，也只是讓台灣民心離你們越來越遠。
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