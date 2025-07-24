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世大運陸搶選手賀電 他秀在國際城市拿國旗照抗議到底

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
陳宥丞秀出美國紐約時代廣場大大的Taiwan照片，轟陸方搶奪我選手賀電，表示台灣不分藍綠白，會繼續努力讓這面國旗在世界飄揚！圖引用自陳宥丞臉書
陳宥丞秀出美國紐約時代廣場大大的Taiwan照片，轟陸方搶奪我選手賀電，表示台灣不分藍綠白，會繼續努力讓這面國旗在世界飄揚！圖引用自陳宥丞臉書

台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世大運拿下銀牌，但奪牌後遭大陸代表打算搶奪選手的教育部長賀電，與台媒口角。民眾黨北市議員陳宥丞也譴責「不接受野蠻霸凌」。並秀出他在韓國巨蛋WBC經典賽拿台灣國旗、為台灣棒球隊加油的照片，轟「我們抗議到底！」

陳宥丞說，你們越搶奪，台灣不分藍綠白，會繼續努力讓這面國旗在世界飄揚。

「尊重奧會模式，不接受野蠻霸凌」，陳宥丞說，礙於國際情勢，大部分台灣人民能理解台灣優秀運動員，在世界舞台依據「洛桑協議」使用「奧會模式」，為中華民國發光發熱，但沒有人會接受搶國旗、賀電的離譜行徑。

陳說，德國萊茵魯爾世界大學運動會，跆拳道頒獎典禮後，體育署人員頒發賀電地點是在「混採區至選手返回休息區通道間」，中國代表團竟然還搶奪部長賀電和要求撤下國旗，退一萬步說，若認為台灣違反上述規定，大可以依照大會流程檢舉申訴，但直接搶旗和賀電，如此霸道及粗魯，沒有一個台灣人能接受。

「搶都搶了，我們抗議到底！」陳宥丞也秀出他在韓國巨蛋WBC經典賽時，拿台灣國旗為台灣棒球隊加油的照片，現場廣播還多次使用대만(dae-man台灣閩南語)；還有紐約時代廣場看到大大的Taiwan；更跟日本前首相國旗跟日本國旗合照的照片。

陳說，若大陸官方沒有能力克制行為、展現善意，也只是讓台灣民心離你們越來越遠。

陳宥丞秀出之前跟日本前首相麻生太郎拿中華民國國旗跟日本國旗合照的照片。圖／引用自陳宥丞臉書
陳宥丞秀出之前跟日本前首相麻生太郎拿中華民國國旗跟日本國旗合照的照片。圖／引用自陳宥丞臉書
陳宥丞說，你們越搶奪，台灣不分藍綠白，會繼續努力讓這面國旗在世界飄揚！圖引用自陳宥丞臉書
陳宥丞說，你們越搶奪，台灣不分藍綠白，會繼續努力讓這面國旗在世界飄揚！圖引用自陳宥丞臉書
民眾黨北市議員陳宥丞也譴責「不接受野蠻霸凌」。並秀出他在韓國巨蛋WBC經典賽掛滿台灣國旗、為台灣棒球隊加油的照片，轟「我們抗議到底！」圖／引用自陳宥丞臉書
民眾黨北市議員陳宥丞也譴責「不接受野蠻霸凌」。並秀出他在韓國巨蛋WBC經典賽掛滿台灣國旗、為台灣棒球隊加油的照片，轟「我們抗議到底！」圖／引用自陳宥丞臉書

國旗 陳宥丞

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