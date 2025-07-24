推新北汐止公園改造 議員盼優化人行路廊、打造藝文聚落

汐止公園位處市中心，一旁有圖書館、演藝廳還有老廟，再加上消防大樓也在興建中，只是公園環境卻有待改善，所以新北市議員白珮茹在議會總質詢時提出推動汐止公園改造，打造藝文聚落，要如何規劃，新北市政府文化局就邀請相關單位現場會勘討論。

新北市議員白珮茹表示，希望能推動汐止公園改造，因為消防隊也即將在明年整棟大樓即將改建完成，週邊包括藝廊以及二樓的演藝廳都已經陸續在使用，在一旁還有圖書館、老廟，包括列為新北市歷史建築的忠順廟及神社石燈，再加上鳥居，這些都是富有歷史文化的意含，希望透過汐止公園的改造，變成藝文聚落，同時就人行空間改善，友善人行空間，讓大家不管是來看表演、看展覽或是來拜拜的民眾，都有一個更好的通行路廊。

白珮茹提到，在這次的市政總質詢提出推動汐止公園改造，希望市政府能夠重視，尤其目前汐止公園所在地點是汐止的精華區，緊鄰汐止火車站，希望不管是外地的觀光客到汐止觀光或是在地人採買、拜拜、去圖書館、還是看表演，能夠有一個非常優雅的藝文空間，打造成一個藝文聚落。

義民里長吳佩銘說，因為明年六月消防隊就要落成，再加上現在演藝廳已經改善完成，陸續都有表演活動，希望文化局能納入整體美化的規劃，很感謝議員白珮茹一直在支持推動。

新北市文化局主秘王錦華指出，分成兩部分，短期部分是鳥居修復，原則上由汐止區公所負責，市府養工處、消防局都會出一點經費進行這次的修復，至於屬於未來配合大樓完成，前面鳥居綠帶跟圖書館後面綠帶，怎麼結合在一起，會成立一個委託設計案，找建築師來進行規劃，希望將來這個綠帶的完成，能夠跟週邊圖書館、藝文中心、消防局的大樓，可以變成一個比較完整的綠色廊帶，以後進出圖書館或演藝廳的動線就會更清楚。