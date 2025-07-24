新北汐止北峰里共餐一辦14年 300位長輩齊聚吃飯

汐止區北峰里老人共餐每個月最後一個星期四舉辦，這一辦就是14年，今(24)日準時11點開始，志工一早就開始忙，這次一樣準備了10幾道菜請老人家吃，現場湧入300位的長者來吃飯，當天新北市議員張錦豪也到場，陪老人家聊天話家常。

北峰里老人共餐，一大早里長夫人就帶著志工準備美味菜餚，接近11點端上桌，有炒豆干、燉南瓜、炒雞肉、蝦捲等等，擺滿幾個長桌，時間一到，湧入不少長輩排隊取餐，一開始餐台前出現長長的排隊人龍，圍成一個大圈等著打菜共餐，老人家說，很喜歡到活動中心來吃飯，人多很熱鬧，尤其菜色很豐富又很好吃，邊吃飯還能跟鄰居邊聊天，很開心。

北峰里長陳南海表示，老人共餐今年是第14年舉辦，北峰里65歲以上的長者大概有1100多位，每個月舉辦一次的老人共餐，差不多都有300人參加，透過義工幫忙，還有市場攤商會贊助部分食材，都是義工媽媽自己煮的拿手菜，讓大家吃到飽，利用共餐機會，長輩們可以聚在一起聊天，增進情感交流。

新北市議員張錦豪提到，每個月的第四個星期四中午11點開始，北峰里準備豐盛的老人共餐，這也是一直以來北峰里的傳統，自己也是住北峰里，雖然還沒有到達共餐的年紀，但還是都會來看看長輩，陪大家聊聊，也看到志工都很辛苦，從凌晨就在準備營養又健康的菜肴，讓北峰里長者吃的開心，每個月都能固定聚在一起順便聯誼一下感情。