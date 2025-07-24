銀髮揮桿展活力 新北貢寮舉辦地面高爾夫健康活動

為促進長輩健康與社會參與，新北市地面高爾夫協會日前在貢寮區地面高爾夫場舉辦「2025銀髮活力、健康同行」活動，吸引超過250位銀髮長輩熱情參與。活動由貢寮區公所協辦，長輩們在球場上揮桿健身，場面熱絡又溫馨，展現活力銀髮的最佳風貌。

貢寮區長柯建輝表示，地面高爾夫是一項適合各年齡層的健康運動，長輩透過輕鬆的揮桿，不僅能鍛鍊身體，也能多與朋友互動聊天，讓生活更有樂趣。他也感謝協會與在地團體共同推動銀髮運動，讓長輩們「獨老不孤老」，走出家門過得更有活力、更有幸福感。

活動中還安排了健康講座與暖心點心，讓長輩們在運動後補充營養、學習健康知識。現場使用的地面高爾夫球具也經過特別設計，更適合長者使用，幫助大家輕鬆上手。新北市地面高爾夫協會表示，未來將與貢寮區公所持續合作，舉辦更多豐富多元的健康活動，邀請更多長輩一起動起來，開創幸福又健康的銀髮生活。