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新北瑞芳假日新巴士營運會議 研擬優化班次提升服務效能

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
假日新巴士營運會議，邀集討論如何提高實際運量、讓資源發揮最大效益。 圖／觀天下有線電視提供
假日新巴士營運會議，邀集討論如何提高實際運量、讓資源發揮最大效益。 圖／觀天下有線電視提供

為提升假日新巴士服務品質與載運效能，瑞芳區公所今(24)日召開「假日新巴士營運檢討及優化會議」，邀集市議員林裔綺服務處、新巴士業者及沿線各里里長共同討論現行路線營運情形，期望透過意見交流，進一步調整班次與動線，滿足在地居民的交通需求。

新北市新巴士制度推行多年，原以平日營運為主，在市議員林裔綺極力爭取下，假日新巴士已於今年5月底正式開通，服務瑞芳地區多條偏遠路線，便利居民假日出行。不過據統計，目前部分班次在假日的平均搭乘人數仍為個位數，亟需進一步檢討與優化。

瑞芳區公所主任秘書吳陳靜雯表示，假日新巴士的設立本意良善，但如何提高實際運量、讓資源發揮最大效益，是接下來要共同努力的目標。她也感謝議員林裔綺對地方交通的關注與協助，並承諾區公所將積極彙整各方意見，研擬可行方案。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德則指出，新巴士的開通深受地方好評，不少長輩與孩童在假日能更方便外出，對生活品質有所提升。他也呼籲市府與業者持續調整路線與班次，讓交通服務更貼近民意。

巴士 瑞芳 議員

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