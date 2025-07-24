新北貢寮龍門社區銀髮共餐登場 打造高齡友善環境

為關懷長者生活、促進社區交流，貢寮區龍門社區共餐據點今(24)日舉辦銀髮共餐活動，現場氣氛溫馨熱絡。貢寮區公所與貢寮區漁會團隊特地到場與長輩們共進午餐、話家常，漁會也貼心準備魚罐頭作為伴手禮，讓長輩帶回家享用，用實際行動關懷長者，傳遞眾人的關懷。

貢寮區長柯建輝表示，感謝龍門社區多年來對銀髮共餐的用心經營，透過定期舉辦共餐活動，不僅讓長者享有熱騰騰的營養餐點，更能走出家門與鄰里互動，有助於身心健康。他也特別感謝漁會團隊投入關懷行動，以實際行動陪伴在地長輩。

龍門社區發展協會理事長李朝宗則指出，銀髮共餐據點自成立以來，深受長輩們喜愛，不僅讓大家能在輕鬆愉快的氛圍中用餐，也成為社區交流情感的重要平台，未來將持續爭取更多資源，豐富活動內容，讓社區照顧網更緊密。

活動現場充滿歡笑與溫情，長輩們一邊享用美味佳餚，一邊與來賓交流，度過愉快的一天。貢寮區公所也表示，將持續支持社區長照據點，攜手地方團體共同打造高齡友善環境。