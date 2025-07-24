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范斯高颱風恐帶來強風大雨 新北市府籲避免前往山區及水域活動
范斯高颱風將從台灣東方外海通過，明、後2天對台灣影響最大，尤其是外圍環流恐帶來強風大雨，新北市府呼籲民眾避免前往山區及水域活動。
颱風范斯高及竹節草昨（23）日相繼生成，氣象署研判，范斯高颱風預估會往琉球、台灣中間通過，為北台灣帶來降雨，發布海警機率低；而竹節草颱風先通過呂宋島再往巴士海峽東側移動，將從台灣東方外海通過，為台灣東南部附近帶來一些水氣。
新北市府今指出，依據交通部中央氣象署及新北市氣象團隊天氣風險公司研判，今晚起新北市受范斯高颱風外圍環流影響，各區雨勢漸增，北側沿海與東側山區有較大雨勢，25日全天雨勢均大，尤其是南側山區以及北海岸，預估累積雨量達大雨等級，新北市民務必提高警覺，注意自身安全。
范斯高颱風外圍環流影響期間，新北市沿海風勢漸增強，陣風可達7級以上，浪高可達4米並有長浪發生機會，新北市消防局長陳崇岳局提醒民眾從事海岸水邊活動務必注意自身安全，在天候不佳期間，民眾應儘量避免至新北市沿海地區海釣及觀浪或從事山域活動，以免發生危險。
新北市長侯友宜表示，市府團隊已著手加強各項防颱整備工作，呼籲新北市民務必提前做好防颱準備，隨時關注颱風動態，今、明2日適逢天文大潮，沿海及低窪地區慎防海水倒灌及積淹水，相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」https://e.tpf.gov.tw/查詢颱風相關更新動態。
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