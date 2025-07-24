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信義商圈空橋+1 北市府直通台北101串連捷運紅藍線

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
南山人壽取得前世貿三館設定地上權契約，將在原址興建商辦大樓A21，也因應信義區都市計畫規範，南山人壽須蓋一座空橋連結北市市政大樓。記者林佳彣／攝影
南山人壽取得前世貿三館設定地上權契約，將在原址興建商辦大樓A21，也因應信義區都市計畫規範，南山人壽須蓋一座空橋連結北市市政大樓。記者林佳彣／攝影

北市信義商圈南山A21綠環塔預計2028年完工，連接北市府的空橋新建工程今送都審會審議，委員關切空橋使用率，公管中心已在研擬假日開放市府空間，藉市政大樓南北軸串連至捷運站；以現有空橋系統來看，未來再增1條捷運市府站至台北101站的空橋動線。

南山人壽取得前世貿三館設定地上權契約，將在原址興建商辦大樓A21，也因應信義區都市計畫規範，南山人壽須蓋一座空橋連結北市市政大樓，提供良好的步行環境。空橋新建工程案包含增設空橋、風雨走廊連接市府南門，也要設置電梯等無障礙設施。

台北市都審會今二度審議，待修正部分包含申設單位雖已調整空橋與風雨走廊位置，但量體仍鄰近市府，還有空橋、風雨走廊、市政大樓三者銜接的收排水細節及高程等處理。

申設單位回應，依都發局建議，可把無障礙電梯跟樓梯整併再往南移到開放空間，以利行人通行；至於排水設計，每個地方有做細部處理；道路部分，已套繪過交通局提供的路型圖，並未落在拓寬範圍內。

都審會副主委劉美秀憂，市政大樓平日晚間7點關門，空橋使用率恐低，而且市政大樓南門假日也關閉，民眾仍要沿街走。公管中心回應，目前研擬方向是空橋完成後，假日開放，藉由市政大樓南北軸連接到捷運站。

有委員表示，信義計畫區A10、A9連到台北101的空橋，是一種商業串連、非常好的城市商業動能。他不曉得南山這座空橋連接市府的必要性，因為兩側人行道的距離不遠；但都市計畫要求要有一條人行空橋，目前設計的建築量體從南山一路多段緩降至市府，建議申設單位留意雨水處理。

另外，該案涉及市民廣場整建工程、松壽路拓寬工程，申設單位的應待道路拓寬、人行道縮減後，再去調整相關設施。申設單位說，A21約2028年取得使照，將配合市府明後年進度，縮短工程干擾期；新工處表示，市府周邊道路改善工程松壽路部分預計明年1月至6月辦理。

都審會主委簡瑟芳裁示，同意垂直動線等設施物盡量往南側的道路移動，增加出入口廣場通透性，但位置是否涉及公園處廣場改造、交通局人行道或自行車道系統退縮的寬度，由公管中心當窗口彙整，並提供相關建議給申設單位，以利後續人行及自行車動線延續；其他如排水收編等，依照委員意見修正。全案修正後通過。

南山人壽保險商辦大樓A21將有一座空橋連接台北市市政大樓南門。記者林佳彣／攝影
南山人壽保險商辦大樓A21將有一座空橋連接台北市市政大樓南門。記者林佳彣／攝影
北市信義商圈南山A21將會有一座橫跨松壽路的空橋，連接北市府南門。記者林佳彣／攝影
北市信義商圈南山A21將會有一座橫跨松壽路的空橋，連接北市府南門。記者林佳彣／攝影
北市信義商圈南山A21將會有一座橫跨松壽路的空橋，連接北市府南門。記者林佳彣／攝影
北市信義商圈南山A21將會有一座橫跨松壽路的空橋，連接北市府南門。記者林佳彣／攝影

政大 人行道 北市府

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