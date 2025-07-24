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「台北友故事」第2波小旅行 免費開放報名 走訪內湖、文山等地

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為臺北市政府提供
照片為臺北市政府提供

為推廣台北友善店家，2025年以台北友故事為主題，除透過「友我帶你走-幸運輪盤」活動吸引民眾至友善店家遊逛消費外，更推出5場次友善店家小旅行，帶領民眾深入體驗友善店家，第2波友善小旅行於8月推出，規劃3條特色遊程，包括「湖光友旅行：悠活心自然」、「松山樂旅行：藝文探索記」及「文山緩旅行：友善山城步調」，透過街區文化導覽、友善店家走訪及創意手作體驗，邀請市民朋友於8月2日、8月16日及8月23日跟著友善小旅行的腳步，踏尋體驗台北友善店家所提供多元服務，欣賞周邊文化景點，即日起開放報名，名額有限，歡迎民眾踴躍報名參加！

北市商業處表示，友善小旅行是透過主題路線作為核心，串聯各區文化景點與在地特色友善店家，並安排專業導覽員隨行說明，打造兼具知性與趣味之城市漫遊之旅。第2波三場特色遊程將深入內湖區的水岸景致與友善店家，走進松山區台北小巨蛋周邊探索城市脈動與生活美學交織景色，及以文山區的自然景觀為背景體驗慢活舒緩的生活步調，更一同帶領市民朋友體驗手作課程，如乾燥花藝術、手作苔球課程及多肉植物盆栽體驗，創造屬於自己與友善小旅行的獨家滿滿回憶。

想要參與友善小旅行的民眾請注意！請記得先完成報名程序，入選名單將優先篩選「有意願」分享活動心得及「已註冊台北通」的民眾，依民眾提供的臉書或IG帳號之好友/粉絲數排序高低選出參與民眾，入選者將於個人台北通帳號內獲得價值新臺幣100元的現金折價券，讓民眾於活動中或於活動結束後一週內使用完畢。每場次遊程限額16名，即日起開放報名，歡迎有興趣的民眾報名參加！

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