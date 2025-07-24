臺北最新潮打卡地標 「巨型電吉他」北市府廣場亮相

2025「潮臺北 TRENDY TAIPEI」正式進入暖身階段！首屆潮臺北活動，臺北市政府文化局於7月23日起，特別在北市府前廣場設置「巨型電吉他」裝置。從7月23日至9月7日，民眾只要在府前廣場與潮臺北巨型吉他頭合照，上傳照片至潮臺北粉絲專頁貼文，就有機會得到潮臺北周邊小物。

北市府文化局介紹，此巨型電吉他裝置以放大化與場景化手法呈現音樂符號，轉化為臺北最新潮打卡地標，讓它不僅是視覺焦點，更是一種行動邀請，象徵「人人皆可成為創作者」。7月23日至9月7日，民眾只要在府前廣場與潮臺北巨型吉他頭合照，將照片上傳至潮臺北官方Facebook貼文留言區，並完成「按讚潮臺北Facebook粉專」及「標記兩位朋友」的步驟，即可參加抽獎，潮臺北官方將隨機抽出10位幸運得主，每人可獲得「限量 2025 潮臺北禮物組」一份。

文化局蔡詩萍局長表示，本屆潮臺北將於8月25日至9月7日舉辦，為期兩週14天、總計推出14項系列活動，內容涵蓋大型演唱會、國際論壇、現場音樂表演、展覽、巷弄藝術、派對及市集體驗跨域型態。其中包含匯聚亞太10國超過50組藝人登場的「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」結合免費戶外派對、街頭文化與跨夜DJ場，展現臺北獨有的夏日節奏。延續去年的廣受好評，「臺北音樂博覽會TMEX」邀集超過40家臺灣音樂廠牌與20餘組國際策展人、節目買家，共同打造深度內容與商業交流平台，強化臺北作為亞洲音樂產業樞紐的地位。其他精采系列活動如「潮臺北BOOM小巨蛋系列」、「臺北非常LIVE!」、「潮對流」、「南方放電NOW巷弄藝術節」、「士林仙界大派對＋Silent Disco」、「捷運那卡西─月琴一直NOW」等，也將接力登場，從文化場域、生活街區、交通節點等面向，將有各種音樂及活動深入城市日常，讓市民在生活中感受創意脈動。

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