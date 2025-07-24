GAGU家具驚傳無預警倒閉 北市接17件消費申訴金額逾90萬

知名傢俱公司「GAGU北歐家具工廠」驚傳無預警停業，北市法務局表示，已接獲17件消費申訴爭議逾90萬元，消保官稽查公司及門市都未營業，商業處將函請業者及負責人儘速配合行政調查。

有員工於22日PO文指出，收到邱姓負責人訊息指稱公司因短期資金困難將停業3個月，貼文引發熱議，有不少訂購該公司傢俱並付訂金或全款打電話給公司，都無法聯繫上業者，疑似已無預警倒閉。

法務局指出，消保官昨昨日已會同商業處派員兵分二路稽查總公司及台北中山分公司，總公司登記地址現場查無營業情形，該址現由全聯福利中心承租；台北中山分公司經稽查人員按門鈴亦無人應答，附近商家及大樓管理員表示，業者上周仍有開門營業亦有消費者來店參觀，但周一起即無人上班營業，週二、週三為其表定公休日。

根據統計，截至昨天上午11時，已受理17件消費申訴，統計爭議金額加總逾90萬元，申訴內容多為訂購家具、沙發或床墊等商品未到貨，皆已支付定金或已付清全款，要求業者盡速出貨或退款，商業處後續將函請業者及負責人儘速到市府說明及配合行政調查，以釐清案情。