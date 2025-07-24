三重果菜遷移蘆洲案下周說明會 地方議員串聯反制

蘆洲南北側區段徵收進度各界關注，其中三重果菜市場遷移蘆洲銀河灣的抗議聲浪愈演愈烈，新北市農業局預計本月29日舉行地方說明會，已有不少民代串聯，新北市李倩萍、陳啟能聯手水河里長蘇雅祺等30餘位里長，近期在里內大街小巷中聯名懸掛反對布條表達強烈抗議。泛藍的無黨籍李翁月娥也在社群反對，不過她強調，蘆社大橋、萬坪醫院應先專案處理。

李倩萍批評，三重果菜市場在沒有選址標準及過程前，就強行遷至蘆洲銀河灣計畫內，過程偷偷摸摸、橫柴入灶，還宣稱沒有人反對，發現民怨四起後，才又趕緊發函給三蘆區各級民代，臨時於本月29日召開地方說明，根本就是自證心虛。

李倩萍說，把三重果菜市場塞來蘆洲，若大型運菜卡車將橫行於蘆洲重要道路上，恐嚴重影響蘆洲人的生命交通安全；而原地重建案，內政部審議通過時，就包含區域交通服務水準評估，現址周圍市民與三重果菜市場生活文化結合早就行之有年，況且三重果菜市場理事長及大多數批發商行等也表示不願搬遷，市府何苦推翻已審定的舊案而捨近求遠。

陳啟能說，議會質詢時議員已經表達強烈反對，市府的獨斷獨行不僅影響三重果菜市場原址的更新案，更影響蘆洲銀河灣計畫的進度，除影響三蘆地區重大發展，更讓三重與蘆洲產生區域矛盾，讓雙贏的政策淪為兩敗俱傷，蘆洲市民自行已經串連、凝聚民意的組織公民行動，如果市府仍一意孤行，蘆洲鄉親將會有更強烈的抗爭行動。

蘇雅祺說，水河里是蘆洲獲得里環境認證五星級的地區，我們希望守護這片環境的生態，反對三重果菜市場遷移蘆洲。

市議員李翁月娥同樣在社群發起反對三重果菜市場遷至蘆洲，她也號召民眾一起參加說明會，為蘆洲發聲；但她認為，蘆洲南北側延宕，導致相關的蘆社大橋、萬坪醫院也停擺，應該專案優先處理，不能再等。

新北市農業局表示，蘆洲銀河灣計畫是經市府審慎評估，目前基地旁是河堤、捷運機場及抽水站，無民眾居住，對民眾影響小，同時此處本就有畫設1.98公頃批發市場用地，將來可連接環堤大道可快速進出。

農業局指出，規畫過程，民代轉知地主建議希望將原先規劃的批發市場用地移至目前選址基地，大台北集貨場原以販售蔬菜為主，果菜批發市場原以販售水果為主，市府將大台北集貨場及果菜批發市場整併規畫，提升菜販採購效率。

新北市府強調，經過市都委會送至內政部自109年審查至今，並無退件，至於交通已經有完整配套措施，透過專用閘道進出市場，大貨車統一管制由東側進出，連結環堤大道直接進出國道，不會經過市區影響交通。