北流5歲了！黃韻玲催生艾怡良等音樂人與新秀實體專輯

被市長蔣萬安視為北市蛋黃區中蛋黃的南港區，具指標的台北流行音樂中心今年邁入5周年，為慶祝北流5歲，董事長黃韻玲、執行長梁序倫今天開箱5周年企畫，將首次發表「音樂專刊」與5周年實體專輯。

其中北流5周年實體專輯，北流發起「北流5周年音樂共創計畫」，以世代對話為主軸，由5位音樂人—蘇慧倫、艾怡良、鄭宜農、阿跨面與雷擎，帶領「台北音樂不斷電」歷屆優勝五組新秀：氣氛休息室、YILITH、鄭雙雙、Traveller旅人、阿橘 Ahh G，共同創作全新單曲。

對於今年北流5歲了，執行長梁序倫也有感而發地說，北流一開始時，正好遇到疫情，周邊產業區從第一年免租金還沒有人要來，到今年第五年，所有人都在問還有沒有空間可以釋出，沒有，沒有空間釋出，現在北流的表演廳今年將有85場演出，已經跟小巨蛋一樣，每半年一開次幾乎都是全滿，戶外空間也愈來愈多人租借。

北流邁入5周年今天正式發布5周年企畫，今年以「Make a Sound >>> into the Future」做為年度願景並開啟系列計畫，5周年形象以「未來樹」為核心，象徵北流串聯文化館（根）、產業區（莖）與表演廳（葉），從提供音樂文化養分，到整合產業資源網絡，最後讓音樂人踏上舞台綻放創作成果，成功扮演的推手角色，將台灣流行音樂帶向更好的榮景。

董事長黃韻玲說，北流5周年音樂特刊「以感覺播放＿五種浸入台灣流行音樂的方法」，內容匯集海內外音樂產業人士訪談及撰文，捕捉這座島嶼的獨有的聲音風景，更紀錄了北流5周年走過的重要里程，一窺北流的成長軌跡，透過閱讀北流瞭解不為人知的小故事。