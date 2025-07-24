新北今辦社宅展 視為城市低碳轉型關鍵
新北市城鄉局今舉辦「新北社宅淨零碳與智慧建築論壇暨社宅展」開幕，新北市副市長陳純敬邀集產官學專家見證新北市推動綠色社會住宅與智慧建築成果與願景。活動內容涵蓋論壇對談、創新案例分享，以及結合節能技術、智慧系統與建築設計的社宅成果展，展現新北市在實現2050淨零碳排與居住正義上的堅定行動。
陳純敬表示，新北市作為全國人口最多的直轄市，長期推動社會住宅政策以人本、科技、永續為核心，提升市民居住品質，更將社宅視為城市低碳轉型的關鍵節點。本次展覽及論壇即以新北社宅為示範場域，展示如何透過低碳建材、太陽能光電、智慧建築管理系統等，打造兼具永續性與智慧性的住宅空間。
論壇中也特別邀請建築界、科技產業及學界專家進行跨領域對談，就智慧建築設計、節能技術導入、居民參與機制等主題深入探討，呼應新北市「以人為本」的設計理念。
新北市城鄉局指出，目前社宅推動數量穩定成長，多處基地已率先導入綠建築與智慧系統，未來也將持續與中央協力，擴大社宅量體，同時深化數位與低碳建築標準，打造新北成為真正宜居、安全、永續的城市。
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