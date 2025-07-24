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GAGU申訴案增至17件 北市籲業者配合調查

中央社／ 台北24日電

「GAGU北歐家具工廠」傳無預警停業。北市法務局發布消費警訊，統計截至今天上午11時已受理17件消費申訴、爭議逾新台幣90萬元，商業處將函請業者及負責人儘速配合行政調查。

法務局今天發布消費警訊表示，「家谷生活網路股份有限公司」（GAGU家谷北歐家具工廠）的員工於22日在網路社群發文，稱收到公司邱姓負責人訊息說因短期資金困難，公司將「暫時停業3個月」。訊息一出，引發已付訂金或已全額付款訂購家具的消費者不滿。

同時，GAGU官網電話皆無法聯繫上業者，疑似已無預警倒閉。

根據法務局最新統計資料顯示，截至今天上午11時止，台北市政府已受理相關17件消費申訴，爭議金額總金額逾90萬元。

法務局說，申訴內容多為訂購家具、沙發或床墊等商品未到貨，且皆已支付定金或已付清全款，要求業者儘速出貨或進行退款。

台北市主任消保官林傳健提醒，受害消費者先保留手上相關單據或交易紀錄，若聯繫業者仍未果或業者拒不退費，可評估是否向法院聲請核發支付命令或起訴求償。

此外，若當初使用刷卡付款，則可速詢發卡銀行申請爭議款，以保障權益。

由於GAGU在數個縣市都有公司設立登記，法務局說，消保官昨天已會同主管機關台北市商業處兵分兩路，稽查其總公司及台北中山分公司。

其中，GAGU總公司登記地址現場查無營業情形，經查該址現由全聯福利中心承租；台北中山分公司經稽查人員按門鈴也無人應答，訪查周邊商家及大樓管理員，稱業者上週仍有開門營業，也有消費者來店參觀，但自21日起即無人上班營業，22、23日為表定公休日，今天將再確認是否有無員工上班。

法務局表示，商業處後續將函請業者及負責人儘速到北市府說明，並配合行政調查，以釐清相關案情。

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