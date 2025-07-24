雙北跨區合作 政大里長鄭文綺申請成立新北認養小棧幫毛孩找家

為增加毛孩曝光率，增加認養機會，新北動保處推動里辦公處認養小棧，近日跨區與台北市文山區政大里長鄭文綺合作，成立第22間認養小棧，也是第1間在台北市設立的認養小棧。

鄭文綺平時即對動物充滿愛心，家中飼養兩隻活潑可愛的兔子，甚至在里內一處宮廟也協助照顧兩隻溫馴的小羊。除了日常照顧，鄭里長亦曾親身參與動物救援行動。約在一年前，於轄內土地公廟旁發現兩隻疑似遭棄養的兔子，第一時間就將牠們安置照料，並分別取名為「土地公」與「土地婆」。後來，經由里長的積極協助轉介，這兩隻兔子最終也被有愛心的民眾成功認養。

鄭文綺表示，推動設立認養小棧的初衷，是希望讓更多流浪犬貓能有機會找到更好的家。他坦言，在里內經常看見流浪動物穿梭街頭，雖有不捨，卻也感到心有餘而力不足。許多熱心里民也曾將撿獲的犬貓帶至里辦公處尋求協助，也因此萌生了打造「社區認養平台」的想法，讓民眾在熟悉的社區就能就近認養，進而提升送養成功率。

在里民鼓勵與推薦下，鄭文綺主動聯繫新北市動保處，提出合作申請，最終促成此次愛心認養小棧的設立。鄭里長期盼透過這項計畫，讓更多毛寶貝不再流浪，擁有安全、溫暖且充滿愛的家。