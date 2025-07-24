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板橋醫療園區BOT案 衛生所遷新板特區

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市立板橋醫療園區BOT案去年底公告招商，預計興建地上14層、地下4層建物，打造急性一般病床499床大型區域教學醫院。圖／聯合報系資料照片
新北市立板橋醫療園區BOT案去年底公告招商，預計興建地上14層、地下4層建物，打造急性一般病床499床大型區域教學醫院。圖／聯合報系資料照片

新北市立板橋醫療園區BOT案去年底公告招商，招商本月9日截止，已有業者投標，9月進入甄審階段。衛生局昨在市政會議提報，該案預定地7筆建物報廢拆除案，其中包括板橋衛生所。衛生局說，新的板橋衛生所預計搬到中山段都更案回饋空間，2026年底搬遷至新所提供服務。

衛生局規畫板橋醫療園區BOT案，籌設急性一般病床499床大型區域級教學醫院，基地範圍包括新北市衛生局、板橋區衛生所、市立聯合醫院板橋院區及醫院對面的新埔立體停車場，擴建成1.43公頃醫療園區，開挖率80%，建蔽率65%，容積率550%。

衛生局長陳潤秋指出，該案第一次招商作業9日已截止，按照市府財產報廢相關規定，先行完成既有建物報廢程序，以利後續招商完成後，辦理用地現況點交給民間機構進行拆除、興建。此案報拆範圍，包括板橋醫療園區預定地上的新北衛生局、新北板橋聯合醫院、板橋衛生所、診療室、聯醫廢水處理廠及新埔立體停車場等建物。

衛生局說，施工期間停車空間替代方案，至少提供附近160席停車位為原則，得標廠商規畫採保留新埔立體停車場部分或全部停車位。

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板橋醫療園區BOT案預定地今報拆 板橋衛生所2026年底搬新址

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