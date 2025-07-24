推動淨零宜居 新北TOD三階都計公展

新北市力拚2050淨零碳排目標，朝向韌性調適及降溫減碳規畫設計，因應捷運工程推進，明起辦理新北TOD第三階段都市計畫公展30天，修法著重淨零碳排規定，增訂商業區留設實體遮簷開放空間得不計建蔽容積，此次新增9處適用場站，適用面積多305.81公頃。

新北城鄉局說，近期將前往板橋、土城、樹林、泰山、新莊、永和、中和、淡水、三重、蘆洲、汐止、新店、三峽、鶯歌等區，陸續辦14場公開展覽說明會。

城鄉局長黃國峰表示，新北TOD自2019年推動至今，申請增額容積核准案27件，取得地方需求殷切的公益設施如公共托育中心、社宅、日間照顧設施等空間，擴大社福量能。

黃說，近年全球氣候變遷，台灣也面臨極端天氣考驗，淨零碳排是重要治理目標，此次修法納入相關淨零義務規定，申請案應取得低碳（低蘊含碳）建築標示與建築能效標示，增訂商業區頂蓋型沿街步道式開放空間相關規定，符合要件得免計入建築面積、總樓地板及容積樓地板面積，透過增訂開放空間誘因條款，導入減碳、降溫與韌性規畫，打造宜居生活圈。

新北市建築師公會理事長汪俊男說，申請低碳建材標示第三級與一般設計差異不大，技術門檻可控，但建築能效標示須達一級較具挑戰，牽涉設計階段，也包含建物實際使用階段的整體能耗控制。

城鄉局說，新北是六都唯一針對TOD範圍制定明確淨零義務的縣市，法制化後可強化政策落地性。實務面如何執行是考驗，研擬期間有邀相關公學會、建築業者參與討論，多數業界認同淨零是趨勢願意配合，成本增加部分，後續將有配套。