近10年未漲 調漲違建強拆費用 北市拍板漲35%

近年來物價上漲，營建物料單價頻繁升高，但北市違建強拆費用已10年未調，市府在市政會議拍板調漲各類違建構造收費單價35％，包含磚造、鋼筋混凝土造、金屬或鋼鐵棚架、竹木造、鋼骨造、加強磚造、磚牆、漿砌卵石等建材。

北市違章建築強制拆除收費標準2016年6月16日訂定以來都未調整，期間實際委外成本顯著上升，市政會議修正第三條及附表內容有關強制拆除費用調整，參考近10年北市營造工程物價指數變動，提高最低收費門檻與單價標準。

建管處指出，另外，目前執行強制拆除時，每案最低委外成本約為2500元，也同步修訂執行依違建構造與面積計算出金額未達2500元，仍以2500元計算，以保障市府基本支出回收。

建管處表示，違章建築強制拆除收費標準 新制上路後，有助落實違建所有權人負擔原則，也將強化違建拆除政策執行效能。