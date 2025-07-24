北市公安申報排3次隊 民代批刁難

台北市今年起擴大公安檢查申報範圍，6至7樓集合住宅全面納入申報對象，每4年需申報一次更新使照，影響多達7650筆建物，但民眾陳情光走程序申請就要不斷「上上下下」排3次隊。議員批案量增加，卻未調整流程或增派人力。建管處表示，將推動數位化申請，簡化流程。

民眾陳情，檢查通常會需要看建築圖說，民眾必須到市府申請，並蓋官章證明效力。但申請須先到市政大樓2樓掛號，再到1樓影印，最後再回2樓蓋章，3個點排3次隊讓民眾消耗大量體力，對長者更是一大折磨，「像是要繞場三圈才完賽」。

「這種服務方式是便民還是刁難？」議員張斯綱質疑，市府擴大推動公安檢查，卻未同步檢討相關作業流程。根據「行政程序法」，機關有義務以最迅速、最節省資源的方式提供服務，建管處應整合相關流程設立單一窗口或一站式服務或推動數位化，方便民眾申請。

建管處說，建築圖說多為A1或A3等尺寸的大圖紙，無法用一般印表機列印，市府一樓有專門影印部可輸出大圖，才須下樓領取圖紙；但若民眾申請已數位化建築執照圖說，可透過「市民服務大平台」線上辦理，繳費後由市府影印部複印取件。

建管處說，將推紙本舊案圖說官章數位化，官章直接放在圖說電子檔，讓民眾申請完下樓領完圖紙，即可離開。但礙於列管案件數量龐大，正持續將過去的紙本舊案圖說掃描成電子檔，實現全數位化更便民。