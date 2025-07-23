基北北桃聯手赴新加坡辦推介會 向星馬遊客招手

新北市將聯合基隆市、台北市及桃園市，29日前往新加坡舉辦觀光推介會，希望吸引更多的星馬遊客來台觀光，享受北台灣的好山好水及人情味。

基北北桃等4城市將於7月29日至8月1日到新加坡舉辦觀光推介會，今天舉辦行前說明記者會，並展示在推介會上準備送給當地業者具有北台灣特色的伴手禮，包括坪林茶點、茶味爆米花等，充分展現地方文化與創意巧思。

會中也邀新加坡藝人黃靖倫代言，分享他眼中的北台灣觀光亮點，尤其新加坡最高山僅百餘公尺，推薦來台灣欣賞好山好水，同時也對台灣人情味表示讚不絕口。記者會中也播放星馬人氣網紅Miki咏瑄的北台灣旅遊宣傳短片。

為了迎合星馬市場，推廣活動以「Shiok youaround」為北台灣旅遊口號，新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉解釋，Shiok是新加坡式英語（Singlish），形容「滿足」、「爽」、「好吃」，希望為星馬遊客提供北台4市最盡興的遊程。

他表示，赴新加坡舉辦推介會期間，4市將與新加坡全國旅行社公會（NATAS）、馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）簽署觀光合作備忘錄（MOU），未來將在旅遊產品開發、團體旅客引進及媒體行銷等面向展開具體合作，為長期交流奠定合作基礎，進一步提升北台灣在星馬地區的區域旅遊能見度。