GAGU家具工廠爆資金危機32人遭資遣 新北勞工局已接通報

臉書擁有逾22萬粉絲關注的「GAGU 北歐家具工廠」昨遭爆突發營運危機，傳出因短期資金困難，將自7月25日起停業3個月，並無法發放7月薪資。新北市勞工局今證實，已接獲該公司最新通報，確認將以「勞動基準法」第11條第2款「虧損或業務緊縮」為由，資遣32名勞工，預計自7月25日生效。

據了解，「GAGU 北歐家具工廠」的公司登記名稱為「家谷生活網路股份有限公司」，該公司昨晚在內部員工群組公告，因資金流困難，將申請暫停營業三個月，並坦言7月薪資暫時無法發放。公告指出，將向主管機關申報停業，期間以「無薪假」方式處理員工，若日後資金到位，將再詢問員工是否願意返回公司；若不同意，則協助辦理「非自願離職」，並依法補發預告工資及資遣費。

新北市勞工局表示，該公司自今年4月至6月間，已陸續依同一法條規定資遣8人，昨日前並未接獲員工陳情或大量解僱通報。今日則是首次收到該公司針對32人資遣的正式線上通報，預計7月25日生效。

對於外界關心的勞工權益，勞工局提醒，被資遣員工可持「非自願離職證明」向各地就業服務站申請失業給付認定；若有欠薪或資遣費爭議，也可提出申訴或申請勞資爭議調解，勞工局將協助協商處理，維護勞工合法權益。

勞工局強調，雇主應依法按時給付工資，如經查有積欠薪資情形，將依「勞基法」規定，裁處2萬至100萬元不等罰鍰。若公司確實進入停業程序，亦應依規定完成相關通報與補償程序。

目前「GAGU 五股直營廠」在Google地圖上已標註「暫停營業」。不少員工與消費者在社群平台留言表達憂慮，也有網友建議保留群組截圖以作日後提告依據。

勞工局呼籲，受影響員工可善用政府提供的相關協助與申訴機制，保障自身應有權益。