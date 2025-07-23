近十年未調！北市調漲違建強拆費用 新增基準費2500元
近年來物價調整營建物料單價頻繁升高，然而北市面對違建強拆費用已10年未調，市政會議昨拍板考量大相關物料調漲35%，收費單價同步調漲，同時若拆除費用若未達2500元，未來仍已2500元計算，保障市府基本收支能回收。
北市營造工程物價指從2016年後都未調整至今收費單價全面調漲35%，反映實際施工與拆除成本，包含磚造、鋼筋混凝土造、金屬或鋼鐵棚架、竹木造、鋼骨造、加強磚造、磚牆、漿砌卵石等建材皆全面調漲35%，市政會議昨通過「北市違章建築強制拆除收費標準」，提高最低收費門檻與單價標準。
建管處表示，過去採拆除材料費依實際費用收取，但目前執行強制拆除時，每案最低委外成本約為2500元，也同步修訂執行依違建構造與面積計算出金額未達2500元，仍以2500元計算，以保障市府基本支出回收。
建管處表示，新制上路後除有助落實違建所有權人負擔原則，亦將強化違建拆除政策執行效能。
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