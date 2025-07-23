新北淡水淡信慈善公益捐血 熱情滿滿突破851袋

日前淡信慈善基金會、淡水清水巖、淡水民主促進協會等單位一同主辦捐血活動，雖然天氣炎熱卻有不少民眾熱情響應捐血，而另外紅樹林有線電視也一起協助這場活動搭設帳篷，現場主辦單位更準備滿滿的贈品，這次捐血民眾相當熱情，三輛捐血車，共捐出了851袋，也讓主辦單位相當感謝民眾的熱血響應。

雖然氣溫高，不過淡水民眾還是一樣踴躍捐出熱血，為此還募集了許多物資，由國際獅子會300A1區欣悅獅子會更一同參與，一袋又一袋的豐富贈品，還有淡水在地咖啡名店踴躍響應的咖啡濾掛包吸引大家來捐血。更有三協成餅舖、淡水蓬萊老祖會、淡水玄真宮、淡水助順大將軍爺廟、淡水中山福德宮、鉅翔-新春美食餐車市集、品碩㛶股份有限公司，大家一起出錢出力做公益。

淡信慈善基金會董事長呂孫綾表示，淡信慈善基金會長期投入公益活動，捐血活動可以再為國家注入新血，也為長期鬧血荒的血庫注入新能量，而如今現在為了解決全國缺血的問題，出動3輛捐血車，也很開心可以達到851袋，希望在炎炎夏日號招大家來響應公益，代表著台灣不畏懼困難的社會精神，讓這場捐血活動格外的溫馨。