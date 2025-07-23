基北北桃合作交流 蔣萬安：團結才能抵擋風浪

基北北桃合作交流平台第3次市長層級會議今天在基隆舉行，包括基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新北市長侯友宜以及台北市長蔣萬安共同主持，以8大議題聚焦「永續共榮」 檢視合作進度及成果。台北市長蔣萬安指出，很高興四市有共同目標、團結努力，如同美國麥克阿瑟所講，台灣是一艘不會沉的航空母艦，同在一艘船上，團結才能抵擋風浪與艱困挑戰，基北北桃展現團結力量，中央也給予更多協助，一起合作才是市民之福。

謝國樑表示，本次合作提案中，基隆捷運是基隆未來城市發展的重中之重，會持續與新北市政府保持溝通管道，也會繼續秉持四市緊密合作的原則，創造更多合作成果。

侯友宜指出，無論是通往北部的基隆捷運或南向延伸至桃園八德的三鶯線，新北市都將全力配合推動。他也提及萬里發生的交通事故，感謝基隆市府第一時間提供緊急醫療支援，讓傷者得以最快的速度救治，展現鄰近城市間相互協助情誼。

張善政表示，四個城市目前120項合作案中已有70多項順利完成，成果豐碩。他也就近期美國關稅議題表示，應超越政黨、全國團結一致，為國家整體利益共同努力，呼籲民眾支持政府談判爭取有利條件，為政府加油。

蔣萬安說，感謝四市的市府團隊積極落實各項合作計畫，不管是交通、教育、災防、都市發展等領域皆已有明顯成效。他強調，未來若面臨新議題時，也會即時納入合作平臺，共同討論並積極因應。

蔣萬安指出，除了例行性會議，四市日前因應美國關稅議題，緊急提出應對措施，包括美國商品展售會將在今年9月舉辦，已聯繫美國各州政府駐台單位，希望面對全球局勢艱困挑戰下，協助受衝擊的中小企業與勞工朋友。

本次討論議題，交通領域，基隆與新北共同推動基隆捷運八堵站（SB22）及八堵機廠整合，並推進六合橋捷運橋改建工程。另還有災防、教育文化、衛生社福、環境資源、觀光文創等面向。