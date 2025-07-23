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基北北桃四市長會議強化合作 侯友宜：一項一項落實

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
第三次基北北桃四市長會議23日舉行。圖／新北市政府提供
第三次基北北桃四市長會議23日舉行。圖／新北市政府提供

第三次基北北桃四市長會議23日舉行，新北市市長侯友宜表示，這幾年當中北北基桃已經有合作120項，已經完成了72項，那仍在努力的都會一項一項把它落實。

侯友宜表示，對新北市來說，在整個軌道建設，不管是基隆的捷運，以及汐東線未來的民汐線，甚至包括三鶯線介接到八德，以及迴龍介接到桃園，軌道建設逐項逐項在落成，尤其基隆捷運，目前整個工程經費已經報到中央去，希望中央趕快核定，能夠讓基北北桃生活圈裡面的基隆捷運能夠在2033年能夠順利完工，其他的還在審核當中的也希望中央快速地核定，基北北桃所有的捷運系統一定會北接基隆、中接臺北、南接桃園，新北剛好在中間，一定會負起所有的責任。

除了軌道建設以外，侯友宜指出，基北北桃面對的所有經濟的共同生活圈，尤其在上次關稅的議題上，目前關稅還未知數，不過之前已經做好了準備，那這一次也會針對勞動、財政，以及所有的面對產業的一些協助上面，基北北桃一定會重申上次的合作項目，積極地準備，面對產業關稅的衝擊，大家一起加油，謝謝大家。

另外，范斯高颱風生成，外界關心是否會影響周六投票日，侯友宜表示：「若颱風進來，基北北桃中，新北市是在幅員最遼闊的地方，尤其這一次范斯高颱風上來的話對東北角的方向一定會有影響，而且周四、周五預估會帶來大雨的量，那周六會不會如現在所預判的遠離，還在觀察當中，所以會密切注意整個范斯高颱風對我們基北北桃的影響，尤其對新北市東北角的影響，我們會密切觀察，至於周六會不會達到停班停課，也要看這幾天颱風發展的整個路徑及強度，所以會密切做好整備；至於我們所有相關的事情一切以防災、人民的安全為主，這才是我們市長該做的事情。」

颱風 捷運 侯友宜

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