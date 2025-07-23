暑假鬧血荒 周氏公益攜手汐止在地團體號召民眾熱血助人

因應暑假鬧血荒，周氏公益關懷會結合秀峰社區發展協會以及汐止健康促進會，在新台五路上的汐止捐血室舉辦了一場捐血活動，只要捐血就送哥本哈根保溫瓶，活動時間從現在開始，一直到8/3日，號召大家一起捲袖捐熱血。

今(23)日，一大早，就有不少民眾來捐血，其中好幾位都是來捐血小板，等捐好血，主辦單位就會送上特別準備的哥本哈根保溫瓶，捐250c.c. 就送一個，捐500 c.c.就送2個，民眾說一直以來都有捐血的習慣，時間一到就會自己到捐血中心報到，其中這位捐血小板的民眾，更是每兩個禮拜捐一次，已經累積了上千次的捐血次數，捐血習慣持續30多年。

周氏公益關懷會周崇龍表示，本身是Ｂ型肝炎帶原者，不能捐血，但是贊助捐血已經有2、30年了，其中主辦捐血活動已經兩次，成果是募得一千多袋的血，主要是因為父親熱善好施，周家就拿一些基金出來做公益，覺得留名給子孫比留錢好，會持續做下去。

秀峰社區發展協會理事長胡朝進提到，周崇龍也是秀峰社區發展協會的顧問，很感謝這次能一起舉辦捐血活動，捐血一袋救人一命，是很有意義的活動，自己在65歲前也都有在捐血，現在因為年紀大了不能捐，希望年青人能夠踴躍出來捐血。

汐止健康促進協會理事長楊清風指出，每一年夏天都是血荒的開始，這次透過周先生和秀峰社區聯合號召大家來捐血，主要呼籲汐止有熱血的人一起出來，為社會做點公益。