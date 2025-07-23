新北淡水藝術籃球場荒廢多年 里長盼重新開放提升運動休閒

新北市淡水區人口發展快速，因此運動休閒設施也是相當重要，而在海都廣場由宏泰集團接手經營後，就在廣場旁有一座同樣也是屬於宏泰的藝術籃球場，多年前因為管理問題而關閉至今，里長希望可以藉由海都廣場的重生，重新開放這一座國際藝術家所設計的籃球場。

這一座籃球場在2018年，由宏泰人壽以造價800萬台幣打造，由波蘭藝術家菲利浦‧帕戈斯基創作，是他在亞洲的第一個地景創作，也是亞洲首座國際級藝術籃球場，但如今關閉也造成裡面的設施荒廢許久，更是讓新市鎮少了一座難得的戶外公共籃球場設施。

崁頂里長吳庭岳表示，今年在海都廣場重新由宏泰集團公司接手後，也積極與公司溝通，目前得到良好的回應，基於回饋社區鄰里的精神，為了讓籃球場重回過去的品質，也會發包進行整修工程，期盼在維修完各項設施後，能夠將這一片籃球場進行開放，連同周邊設施一併規劃，打造更好的居住生活品質。