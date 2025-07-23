咖啡飄香慢慢聊 新北汐止秀山據點長輩開心品嚐分享

為了讓長輩多元學習，今(23)日汐止區秀山銀髮關懷據點邀請了遠從永和來的隱基底關懷協會，現場手沖咖啡和長輩們分享，大家邊喝咖啡邊吃點心，當天協會也帶著長期關懷的邊緣孩子們，來和長輩們互動交流，老少度過愉快的上午時光。

上午時間，走進汐止區秀山銀髮關懷據點，裡面滿滿的咖啡香，這次課程很不一樣，特地邀請了永和教會及隱基底全人關懷協會，來手沖咖啡和長輩們分享，並且教了一些咖啡的知識，最後由咖啡師現場手沖咖啡，搭配帶來的地瓜、果乾等，大家喝著咖啡邊配點心，也分享故事。

隱基底全人關懷協會長期關懷幫助邊緣孩子，帶著他們找到自我的價值，因為大部分孩子都有社恐，缺乏跟人的互動，所以協會也會帶著他們走入人群，學習互動交流，也增廣見聞。長輩說，很開心喝到很好喝的的咖啡，也了解到社會上有些青少年孩子是需要支持與關懷的。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，很高興邀請到遠從永和來的協會，用親子共遊的方式，跟長輩互動，透過咖啡香溫馨的活動，讓他們知道有很多孩子都是需要扶持跟幫助，也把愛放到家裡，讓家更和諧。

隱基底全人關懷協會秘書長林美秀提到，帶著協會的青少年來跟長輩們互動，這是非常寶貴的經驗，因為一直希望學生能夠跟長輩多點互動跟溝通，因為孩子在家很少跟長輩做互動，有些溝通障礙，所以一直都會透過社區或是教會，帶著青少來走入社區跟長輩學習，這次到秀山據點，為了讓課程更活潑，就以咖啡的模式跟長輩互動，所以，這次帶來的兩位學生，一位是在咖啡廳的學習生，一個是冷凍食品的學生，透過吃跟喝，比較輕鬆的方式來享受今天的時光，有更好的互動。