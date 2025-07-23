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新北瑞芳火車站前違停占用人行道險象環生 警方將加強取締

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
違停車輛造成行人安全隱憂，將加強取締遏止不當停車行為。 圖／觀天下有線電視提供
違停車輛造成行人安全隱憂，將加強取締遏止不當停車行為。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳火車站前的標線型人行道長期遭違規停車占用，導致行人被迫走上馬路與車爭道，造成極大的安全隱患。近日市議員林裔綺服務處接獲民眾陳情後，立即邀集相關單位進行現場會勘，盼能提出有效對策，改善行人通行的安全問題。

據了解，該路段標線型人行道遭占用情況嚴重，尤其上下班或假日人流較多時，違停車輛阻礙人行動線，不僅不便，還可能造成交通事故。陳情民眾建議可設置「回復式導桿」以防止違停車輛侵占行人道，讓行人能有安全的通行空間。然而，由於人行道另一側多為商家店面，若設置導桿恐影響店家出入與卸貨空間，引發營運上的考量。

對此，市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，將平衡行人通行與店家經營的需求，盡可能尋找雙贏方案。短期內已請求警分局加強該區段的交通執法與違停取締，尤其針對尖峰時段進行密集巡查，遏止不當停車行為。

違停 行人 人行道

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