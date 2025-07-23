偏鄉也有專屬設計師 義剪團深入社區溫暖偏鄉長者心

新北市崇慧文教發展協會今（23）日帶領義剪團隊前往平溪區南山社區關懷據點，為長者們提供免費剪髮服務。由於偏鄉地區缺乏理髮資源，許多長輩因行動不便或年事已高，無法自行前往市區剪髮，義剪團隊的到來不僅解決了實際困難，更為長者帶來煥然一新的面貌。協會每年皆安排義剪行程，南山據點也已成為團隊定期服務的站點之一，受到當地居民熱烈歡迎與肯定。

此次活動也恰逢據點共餐日，協會成員與義剪志工在服務之餘，與長者們一同共進午餐、親切交流，場面溫馨感人。除了整理儀容外，協會也關注長者們的身心健康，透過日常互動與陪伴，讓長者感受到社區的支持與溫暖。

南山里長林再來指出，南山地區地處偏遠，不僅交通不便，也缺乏基本的生活服務設施，尤其對年長者而言，整理頭髮是一項不小的挑戰，崇慧文教發展協會及義剪團隊的長期投入與關懷，實為地方一大福音，讓長者不出社區就能享有高品質的理髮服務，實質改善生活品質。

平溪區公所社會人文課長劉郁芬表示，感謝崇慧文教發展協會長期致力於在地服務，自三年前起，便固定安排義剪團隊前往區內七個關懷據點巡迴服務，至今已累積數百人次受惠，參與義剪的設計師們不辭辛勞、無償奉獻，充分展現專業精神與社會關懷，為偏鄉長者帶來實質與心靈上的雙重溫暖。