新北三芝埔坪活動中心外牆工程動工 市議員關心進度

三芝區埔坪市民活動中心，因去年0403大地震，建物的二樓及三樓外牆出現剝落的情況，為了維護路過民眾安全，近來區公所進行施工修補的工程。而過去就相當關心埔坪市民活動中心修繕狀況的市議員鄭宇恩也來到現場關心工程進度，希望完工後，讓整棟活動中心的使用單位都可以更安全、更安心。

市議員鄭宇恩指出，去年4月3日的地震後，有立面磚掉落與掀起狀況前來會勘，也在質詢時要求市府趕快挹注經費修繕，終於過了一年多傳來動工的好消息，也很感謝公所一年多的努力與工務局研究立面改善的方式，期待這一次的善能夠一勞永逸，讓埔坪市民活動中心的外牆可以更堅固。

此外，埔坪活動中心不只是市民使用空間，一樓有衛生所物理治療所、二樓則是市立三芝幼兒園的分班，而外牆的石磚掀起，也讓常常這棟大樓出入的老、幼充滿危險，因此市議員鄭宇恩也希望透過修繕完工，加強建築物的安全。

三芝區長賴小萍指出，經過一年多的努力，終於爭取到市府挹注修繕經費一千多萬元，工期從今年7月開始將會到於11月初完工，不只是建物立面的修繕，連帶著地坪也會一起進行整理，期待在完工後，要帶給建築物內的使用的單位與市民更好更安心的活動中心空間。