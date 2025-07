基北北桃四市長會議 蔣萬安：緊密合作、發揮團結力量

臺北市長蔣萬安23日出席於基隆舉辦的「基北北桃合作交流平臺市長層級會議」,與基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、桃園市長張善政,以及四市副市長與市政團隊齊聚,針對氣候變遷、全球政經情勢與都市治理等議題,深入交流並檢視合作進程。

蔣萬安表示,基北北桃四市合作愈發緊密,齊心協力推動各項跨域專案,從交通、教育、防災到都市規劃,皆已陸續展現具體成果。他強調,四市將持續保持靈活與應變能力,隨時納入新議題進行討論,共同攜手面對各項挑戰。

蔣萬安提到,上月他受邀參加「市長峰會:從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」(Summit of Mayors: From Paris to Belém: 10 Years of Global Action for Climate),與包括巴黎市長安妮.伊達戈(Anne Hidalgo)及倫敦市長薩迪克.簡世德(Sadiq Khan)等多位城市領袖共同出席。與會市長一致指出,climate change has become a common challenge for all global cities(氣候變遷已成為全球城市共同面對的挑戰)。

為因應此挑戰,去年臺北市主辦的基北北桃市長層級會議便以氣候變遷為主軸,提出八項行動計畫,四市目前正持續推動並落實相關作為。

面對國際情勢變化,蔣萬安指出,四市今年4月也因應美國新關稅政策,迅速召開會議,展現合作平臺的高度機動性。會中達成共識,將舉辦美國商品與服務商機展示會,臺北市預計於9月率先登場,並已與美國在臺商會及多州駐臺單位接洽,協助受衝擊的中小企業與勞工因應轉型。

他進一步說明,除氣候與經濟議題外,四市在交通、都市發展、防救災、人口變遷與教育等面向,也積極推動區域整合。例如臺北與桃園整合圖書資源,一卡通用;四市亦建立跨區災害通報與應變機制;在交通方面推動「減碳存摺」,目前已累計減碳逾萬噸,成果斐然。

蔣萬安也提到,上週臺北市辦理「2025城鎮韌性演習」,模擬各類災害與戰時情境,強化各局處協同應變、收容安置等實作能力。他強調:「正如麥克阿瑟將軍所說,臺灣是一艘不會沉的航空母艦。我們在同一艘船上,唯有團結一致,方能抵禦風浪,戰勝挑戰。」

會議最後,蔣萬安代表臺北市政府致贈由迪化街百年老店打造的「ARTEA千合趣禮盒」,象徵千種聲音合而為一、共同譜出四市合作的和諧樂章。他也特別感謝基隆市長謝國樑用心主辦此次會議,並向新北市長侯友宜、桃園市長張善政長期以來的通力合作,表達誠摯謝意。

蔣萬安表示,四市合作關係穩健、成果豐碩,未來也將持續攜手努力,並呼籲中央與地方攜手同行,共同提升市民福祉。