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潮台北活動暖身開跑 打卡「巨型電吉他」可抽獎

中央社／ 台北23日電

台北市文化局今天表示，配合首屆「潮台北」活動舉辦，在市府前廣場設置「巨型電吉他」裝置，即日起與巨型電吉他合照，上傳潮台北粉絲專頁貼文，可抽獎周邊小物。

文化局說，即日起到9月7日，民眾只要到市府前廣場與潮台北巨型電吉他合照，上傳到潮台北粉絲專頁貼文，並完成按讚及標記2名朋友的步驟，即可參加抽獎，幸運得主計有10名，每人可獲得「限量2025潮台北禮物組」一份，得獎名單將在活動結束後7天內，在官方Facebook及Instagram公布。

文化局長蔡詩萍說，首屆潮台北將於8月25日至9月7日舉辦，為期14天，共推出14項系列活動，內容涵蓋大型演唱會、國際論壇、現場音樂表演、展覽、巷弄藝術、派對及市集體驗跨域型態。

他舉例，其中「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」匯聚亞太10國超過50組藝人登場，結合免費戶外派對、街頭文化與跨夜DJ場展開；「台北音樂博覽會TMEX」邀集超過40家台灣音樂廠牌與20餘組國際策展人、節目買家。

他說，其他還有「潮台北BOOM小巨蛋系列」、「台北非常LIVE！」、「潮對流」、「南方放電NOW巷弄藝術節」、「士林仙界大派對＋SilentDisco」、「捷運那卡西─月琴一直NOW」等接力登場。

音樂 派對 文化局

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