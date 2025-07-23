GAGU家具無預警停業 北市府受理6申訴案

「GAGU北歐家具工廠」傳無預警停業，引發預購消費者憂心。台北市消保官今天說，統計北市府共受理6件消費爭議申訴案，總金額近20萬元，將會同台北市商業處啟動行政調查。

有名GAGU的員工在臉書社團發文表示，全公司群組發布暫停營業3個月訊息，擔心是否要惡性倒閉，也怕拿不到7月薪水。訊息一出，許多已付款下訂的消費者也憂慮無法取貨。

對此，台北市主任消保官林傳健表示，統計今年初至今天下午1時止，台北市政府共受理6件消費爭議申訴案，相關爭議金額加總後約為新台幣19萬9620元。

針對有消費者反映，已訂購GAGU傢俱及床墊等商品，並支付定金或全額，但現在都無法聯繫到業者，是否會惡性倒閉影響出貨。林傳健說，已橫向聯繫台北市商業處會同啟動行政調查。

同時，提醒消費者若是以信用卡方式付款，可儘速洽詢發卡銀行申請爭議帳款處理，若以現金或匯款方式付款者，可考慮向法院聲請核發支付命令或起訴請求賠償，以維護自身權益。