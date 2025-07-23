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影／聚焦永續共榮 基北北桃市長推動八大議題合作

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
基北北桃合作交流平臺第3次市長層級會議今天在基隆舉行，由新北市長侯友宜（左起）、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政和台北市長蔣萬安共同主持，探討四縣市合進度及成果。記者杜建重／攝影
基北北桃合作交流平臺第3次市長層級會議今天在基隆舉行，由新北市長侯友宜（左起）、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政和台北市長蔣萬安共同主持，探討四縣市合進度及成果。記者杜建重／攝影

基北北桃合作交流平台第3次市長層級會議下午在基隆舉行，由基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安共同主持，並以8大議題聚焦「永續共榮」，探討進度及成果。

合作方案共分為交通、災防、教育文化、產業民生、都會發展、衛生社福、環境資源及觀光文創等8大議題。在交通議題方面，基隆捷運合作案由新北市及基隆市未來將共同規劃八堵站(SB22)捷運設施及八堵機廠整合，並推動六合橋捷運橋改建工程。災防領域方面，考量四市地緣關係密切且災害型態相似，為提升整體救災能力，四市持續進行人力支援、經驗交流及師資共享，深化合作，共創永續共榮。

在教育文化領域，四市聚焦淨零行動。基隆市自113年8月起辦理校園淨零碳匯種子教師研習：臺北市114年度推動「校園樹木氣候行動暨碳匯調查公民科學家認證」課程：新北市與桃園市則自113年起推動校園樹木碳匯增能研習。

另外，為推動青年交流與創新合作，四市辦理多場創新產業實踐競賽、大專院校交流會及青創博覽會，攜手激發青年創業動能，展現豐碩成果，營造永續共榮的生活環境。交通網絡方面，基北北桃持續推動大眾運輸站點建設，四市共同推動TOD (大眾運輸導向都市發展)，以環境、經濟與社會三面向的永續目標，打造低碳、宜居的生活場域。

衛生社福方面，為加強高風險家庭幼兒照護，四市建立「幼兒專責醫師制度」及 「跨區三方共訪機制」，透過不同專業視角、定期橫向聯繫與資訊共享，提升照護品質。環境資源領域方面、為實現2050淨零排放目標，依環境部推動之六大低碳永續家園面向，四市輪流舉辦觀摩活動，分享特色作法，深化合作交流。

觀光文創方面，四市攜手推動綠色旅遊，推出「北北基桃景點暢遊卡」與「北北基無限暢遊卡」，涵蓋15條綠色遊程：另在「北北基好玩卡」官網設置綠色旅遊推薦專區，提供8條特色遊程，引導民眾實踐綠生活。

基北北桃持續透過8大議題深化合作，推動便民建設與服務，共同邁向永續共 榮，打造北台灣成為宜居、永續與繁榮的城市群。

基北北桃四縣市合作交流平台第3次市長層級會議今天在基隆舉行，由侯友宜（左起）、謝國樑、張善政、蔣萬安四位首長共同主持。記者杜建重／攝影
基北北桃四縣市合作交流平台第3次市長層級會議今天在基隆舉行，由侯友宜（左起）、謝國樑、張善政、蔣萬安四位首長共同主持。記者杜建重／攝影

永續 基隆捷運

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