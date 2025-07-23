萬華、城中商圈廊帶 100場主題遊程免費參加

臺北市政府自113年起接續規劃城中商圈廊帶，整合跨局處專業與資源，協力民間團體共同完善廊帶內軟硬體建設，以帶動本市商圈產業蓬勃發展。今年以「漫步艋舺」、「漫步城中」為主題推出100場免費遊程，結合在地店家互動、職人說故事與街區文化踏查，邀請民眾以步行重新認識老城，體驗商圈廊帶獨特魅力，同時藉由引導人潮至商圈店家遊逛消費，提升廊帶整體發展。

臺北市政府林奕華副市長表示，本次萬華及城中商圈廊帶100場遊程，集結20位以上熟稔在地歷史脈絡與生活文化並具豐富經驗的專業導覽師資輪番上陣，包括文藝女詩人葉益青、大輿出版社總編劉斐青、暢銷書《做工的人》作者林立青、地圖行旅者高傳棋及《萬華100碗》發起人施景耀等，提供厚實的知識含量的同時，也透過現場互動強化參與體驗，為每場主題遊程注入深度與溫度。遊程除由導覽老師介紹帶領民眾深入認識在地景點風采及街區文化風貌外，也安排特色店家之店主分享品牌故事，並提供試吃、試飲、簡易手作等互動體驗環節。此外，參加民眾還可獲贈設計精美的「漫步艋舺」集章摺頁，將艋舺龍山寺、西門紅樓、西本願寺等6處景點地標化為四色套章放置於指定之商圈店家中，讓民眾可一步一腳「印」留下美好紀念，並藉此吸引民眾入店集章，提升促進店家商機。

北市府商業處表示，萬華商圈廊帶所在萬華地區作為臺北最早發展的重鎮，富有深厚的歷史文化底蘊，儘管歷經變遷，仍然保留了許多具有歷史價值的建築和文化特色。本次「漫步艋舺」遊程設計5條路線，不僅串聯在地商圈、夜市、特色店家及剝皮寮歷史街區等文化景點，也帶領民眾認識萬華特有的青草巷藥草店、龍山寺地下街命理文化等多元特色產業。從探索青草智慧的「青草療癒」、感受信仰與戀愛能量的「來萬華找浪漫姻緣」、深入市場與古廟的「老店古廟好味道」，到夜間熱鬧非凡的「艋舺夜未眠」及走入加蚋仔巷弄的「南萬華散步」等，由在地導覽行家陪伴，拜廟宇、聽巷口故事、品經典小吃，傳遞最動人的人文故事。

而城中商圈廊帶坐落之中正區是臺灣政治及交通運輸集中地區，亦是臺北較早開發的區域，周邊北門、中山堂、總統府等古蹟林立，昭示出具代表性的都市發展痕跡。此次「漫步城中」遊程規劃4條路線，以承載城市記憶的古老建築、發展歷久而彌新的在地產業鏈喚起民眾對城中老臺北的敬意與想像。自二二八和平公園出發體現早期知識份子精神足跡的「咖啡與文學故事」、穿梭傳統市場與老街的「逛城中吃美食」、揭開影像產業發展紀錄的「城中攝影散策」到見證城市街道歷史肌理的「城中特色老建築」，經由導覽老師的帶領，讓民眾在文化旅程中化身為文化的實踐者，將臺北城中的文化傳承不朽。

為加強推廣商圈廊帶主題遊程，活動特別邀請有強大流量實力的「鬧著玩」團隊搶先踩線，合體林奕華副市長品嚐道地可口、銷魂難忘的萬華小吃後，浩子與永烈將結伴行腳玩鬧艋舺，用最詼諧幽默的方式帶給觀眾生動有趣的體驗介紹；另外，知名甜點旅遊作家「和菓子」也將把私房景點、店家美食化為引人入勝的圖文紀錄，號召全臺的觀眾朋友一起從螢幕前走入臺北商圈廊帶，漫步艋舺、漫步城中。

臺北市政府表示，期望透過商圈廊帶主題遊程，打造全新的街區經濟模式，帶領市民與旅客深入萬華及城中商圈，經由實地走訪與入店互動，不僅僅是走進商圈，更是走進生活、走進文化，體驗「用腳丈量」的臺北城市溫度，由市府攜手民間共同推動文化及產業永續發展。

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