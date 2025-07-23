《2025 不浪了！踩街義賣市集活動》7/26西門徒步區登場

臺北市動物保護處與社團法人中華民國保護動物協會於7月26日在西門徒步區（誠品武昌店前廣場）共同主辦《2025 不浪了！踩街義賣市集活動》，協會更與臺北農產運銷股份有限公司合作於現場推出「公益蔬果包」義賣專區，義賣所得亦將捐贈與協會，幫助流浪動物照顧。

北市府動保處表示，社團法人中華民國保護動物協會長期與動保處合作，透過「補助民間認養照護收容犬貓」已自臺北市動物之家累計認養107隻犬隻，113年更合作派員至動物之家駐點照護需要安養照護40隻高齡與兇猛犬隻，協會也因應現今寵物有高齡化趨勢，在活動現場設置「老齡汪喵不被遺忘」主題攤位推廣高齡毛孩照護與認知。動保處也設有「免費疫苗X認養推廣」攤位，免費提供100劑狂犬病疫苗注射與寵物登記服務，並向民眾介紹如何至動物之家認養犬貓。

主辦單位之一的金盤子娛樂亦規劃現場「公益演出X音樂舞台」由協會公益代言人Kimi攜手人氣歌手莊錠欣、ELKIE、KAXA、馮晨軒、原子少年小銘與Lil Ming等輪番獻聲。《2025 不浪了！踩街義賣市集活動》結合互動遊戲與藝人表演，引導社會大眾關注年長動物的照護，另與臺北農產跨界合作，現場推出「北農義賣X支持在地農產」公益蔬果包義賣專區，以「支持在地、關懷動物」為核心，讓民眾邊買蔬果邊做愛心。

動保處補充，臺北市狗狗友善公車除方便市民攜帶大型犬隻搭乘往返狗運動公園或狗活動區外，飼主亦可以攜毛孩搭乘狗狗友善公車路線可到抵達沿線站點，總共已有20條路線可以利用，像本次活動就可以搭乘302與257路線狗狗友善公車直達西門徒步區，亦可選擇搭乘捷運至西門站，再步行前往活動現場。

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