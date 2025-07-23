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北市公安申報激增！申請要排三次隊議員批刁難 市府諾推數位簡化流程

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市今年起擴大公安檢查申報範圍，案量增加導致申請窗口需排隊，議員接獲陳情，光是走程序申請，就要不斷「上上下下」排3次隊，議員也質疑，市府可預期案量增加，卻未調整流程或增派人力，「是在刁難民眾？」。圖／建管處提供
台北市今年起擴大公安檢查申報範圍，案量增加導致申請窗口需排隊，議員接獲陳情，光是走程序申請，就要不斷「上上下下」排3次隊，議員也質疑，市府可預期案量增加，卻未調整流程或增派人力，「是在刁難民眾？」。圖／建管處提供

台北市今年起擴大公安檢查申報範圍，案量增加導致申請窗口需排隊，議員接獲陳情，光是走程序申請，就要不斷「上上下下」排3次隊，議員也質疑，市府可預期案量增加，卻未調整流程或增派人力，「是在刁難民眾？」。建管處表示，將推動數位化申請，簡化流程，減輕民眾負擔。

北市自今年起擴大建築物公共安全檢查範圍，將6至7樓集合住宅全面納入申報對象，影響多達7650筆建物申辦量激增，民眾陳情指出，到市府申請卻要跑上跑下，需先到市政大樓2樓掛號，再到1樓影印，最後再回到2樓蓋章，三個地點排三次隊讓民眾消耗大量體力，對長者更是一大折磨。

「這種服務方式是便民，還是刁難？」議員張斯綱質疑，市府擴大推動公安檢查，卻未同步檢討相關作業流程，根據「行政程序法」機關有義務以最迅速、最節省資源的方式提供服務，建管處應整合相關流程設立單一窗口或一站式服務、推動數位化讓民眾可利用線上申請、長者與弱勢民眾有專人協助、面對申報案件暴增也應及早調配人力與資源。

建管處表示，若民眾申請已數位化建築執照圖說，可透過「市民服務大平台」線上辦理，繳費後由市府影印部複印取件，若仍為紙本舊案圖說，將持續推動數位化作業，研議導入電子簽章機制，確認圖說無誤後，可至影印部繳費領件免再往返蓋章，以簡化作業流程、強化便民效能。

議員 安檢 公安

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