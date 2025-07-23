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新北坪林香韻紅茶飄花果香 製茶世家抱回特等獎

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北即時報導
新北坪林區農會今舉行第2屆坪林香韻紅茶比賽頒獎，農業局長諶錫輝（左）頒發特等獎匾額給的得主翁永田（右）。圖／新北農業局提供
新北坪林區農會今舉行第2屆坪林香韻紅茶比賽頒獎，農業局長諶錫輝（左）頒發特等獎匾額給的得主翁永田（右）。圖／新北農業局提供

新北坪林區農會主辦的第2屆坪林香韻紅茶比賽今天頒獎，特等獎由冠軍製茶世家「公羽製作」翁永田抱回，結合包種式攪拌與紅茶揉捻技術，展現花果香氣，冷泡熱飲皆宜。

新北市近年推動茶產業多元發展，坪林結合包種茶與紅茶製程，去年首度推出新興特色茶品「坪林香韻紅茶」，透過包種茶的萎凋攪拌技術及紅茶充分揉捻與發酵的程序，沖泡出的橙紅茶湯層次分明，花香、果香與木質香氣交織融合，展現坪林作為包種茶重鎮的底蘊，是具有地方特色的紅茶風味。

今年第2屆坪林香韻紅茶評鑑有353點參賽，依品質風味評定特等獎、頭等獎、金質獎及優良獎分為4等次，坪林區翁永田獲得特等獎。

賽事評審、農業部茶及飲料作物改良北部分場長蘇彥碩表示，今年第2度辦理香韻紅茶評鑑，入選茶品皆帶有豐富花果滋味，總體品質較去年更為提升，其中特等獎茶湯圓潤滑順，散發玫瑰花、柚花及蜂蜜甜香，也帶有杏桃與龍眼乾果香以及清新的松木、檜木風味，充分展現包種式紅茶的特色風味。

特等獎得主翁永田與子女經營「公羽製作」品牌，接力傳承家族百年的製茶技藝，產製紅茶、包種茶、白茶、美人茶及綠茶等多元茶品，翁永田曾獲坪林製茶競賽冠軍，家族第4代青農姊弟翁依萍、翁治源返鄉向父親學習製茶10多年，基本功深厚，30多歲便通過茶區競賽的層層選拔，代表新北奪得全國製茶競賽亞軍及冠軍，近年也取得茶葉感官品評的中高級證照，獲得評審資格的同時，更增加對製程調控與茶品風味變化能精準把握。

翁永田分享，每年5月初包種茶季告一段落後，茶園便會停止施肥，讓茶樹自然生長，並創造小綠葉蟬棲息與吸食的機會，經小綠葉蟬著蜒後製作的茶葉能沖泡出天然的蜜甜香氣，同時為確保茶葉風味乾淨整齊並維持茶菁萎凋走水的一致性，選擇以手採型式挑選著蜒過的茶菁，專業茶農每人費時整日採收，最終只能製作約2斤茶乾。而香韻紅茶前期著重包種茶的攪拌程序，長達10小時需要均勻的翻動茶菁，促進葉片摩擦產生花香，直到隔日凌晨才以揉捻機揉捻2小時，完成發酵程序，呈現香韻紅茶香氣與滋味兼具的理想風味。

坪林區農會理事長陳文慶說明，夏季茶樹生長於溫暖天氣，茶葉風味適合製作發酵程度較高的茶品，香韻紅茶結合包種式攪拌與紅茶式發酵，呈現新北優良的製茶技術。夏天適合製作冷泡香韻紅茶，取罐裝水置入茶葉或茶包，並置於冰箱冷藏4至8小時，即可品嘗清新沁涼又有花果香風味的好茶。

第2屆坪林香韻紅茶評鑑特等獎得主翁永田與兒女經營「公羽製作」茶品牌。圖／新北農業局提供
第2屆坪林香韻紅茶評鑑特等獎得主翁永田與兒女經營「公羽製作」茶品牌。圖／新北農業局提供
新興特色茶品「坪林香韻紅茶」透過包種茶的萎凋攪拌技術及紅茶充分揉捻與發酵的程序，是具有地方特色的茶品。圖／新北農業局提供
新興特色茶品「坪林香韻紅茶」透過包種茶的萎凋攪拌技術及紅茶充分揉捻與發酵的程序，是具有地方特色的茶品。圖／新北農業局提供

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